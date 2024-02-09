Путін звинуватив Україну у небажанні вести переговори

Президент Росії вкотре порушив тему переговорів

Володимир Путін нібито хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів, але Зеленський законодавчо заборонив вести переговори з Росією. Про це російський диктатор заявив в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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За словами Путіна, переговори досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі в Стамбулі й були майже завершені.

«Але після того, як ми вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця», – заявив російський диктатор.

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За його словами, президент України підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з Росією, і тепер Україна нібито висуває умови, на які Росія не може погодитися.

Такі ж самі заяви російський президент вже робив у жовтні, в інтерв'ю Медіакорпорації Китаю.

Зауважимо, Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон є республіканцем-консерватором, кумиром ультраправих і найвпливовішим прихильником Трампа. За його словами, РФ не підривала «Північний потік» і «Північний потік-2» та Каховську ГЕС.

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Про те, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Путіна стало відомо 6 лютого. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Як повідомило видання The Washington Post, інтерв'ю Карлсона стане для Путіна інструментом розколу в США.