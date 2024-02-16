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Канада зняла санкції з чотирьох росіян, серед яких ексдружина мільярдера

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Канада зняла санкції з чотирьох росіян, серед яких ексдружина мільярдера
Окрім ексдружини мільярдера Канада зняла санкції з посадовців Сбербанку та Газпрому
фото з відкритих джерел

З ексдружини російського мільярдера зняли санкції в Канаді, а у минулому році і в ЄС 

Уряд Канади зняв санкції із чотирьох осіб, зокрема колишньої дружини російського мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман. Про це пише газета Canada Gazette.

Зазначається, що причиною виключення зі списку є те, що Айзіман, яка потрапила під санкції Канади 27 травня 2022 року, більше не відповідає критеріям запровадження обмежень. Канадські санкції також знято з колишніх заступників голови правління Сбербанку Олександри Буріко та Сергія Мальцева, а також члена Ради директорів Газпрому Олександра Душка. Усі вони потрапили під санкції Канади разом із Айзіман.

У 2023 році Айзіман було виключено зі списку санкцій ЄС – 25 жовтня суд Євросоюзу ухвалив рішення про те, що всі обмеження, вжиті проти колишньої дружини Фрідмана, слід скасувати, оскільки її зв'язок з колишнім чоловіком на момент запровадження санкцій не було встановлено.

Суд вирішив, що Айзіман фінансово не залежить від Фрідмана – матеріали справи не містили жодних доказів того, що колишнє подружжя підтримує фінансові чи економічні зв'язки. Фрідман не сплачував аліменти Ользі з 2009 року. Встановлено, що вона самостійно заробляє кошти шляхом інвестицій та роботи у сфері дизайну інтер'єрів.

В той самий час Ольга Айзіман продовжує перебувати під санкціями України, Швейцарії та Великої Британії.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії. ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки.

Читайте також: ЄС вперше може ввести санкції проти китайських компаній за допомогу Росії 
Теги: Канада санкції росіяни Михайло Фрідман

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