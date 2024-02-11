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Bild: Україна в найтяжчій військовій кризі з часів битви за Київ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Bild: Україна в найтяжчій військовій кризі з часів битви за Київ
На думку німецького журналіста, Україні зараз бракує зброї, солдатів і технологій
фото: Reuters

Німецький кореспондент, який побував під Бахмутом, каже, що перевага на фронті зараз опинилася в руках росіян

Україна опинилася в тяжкій військовій кризі, яка, ймовірно, є найсильнішою з часів великої битви за Київ у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Таку думку висловив заступник головного редактора Bild Пауль Ронцгаймер, фронтовий прикомандированний кореспондет в Україні, який побував на фронті під Бахмутом.

За словами журналіста, Україні зараз бракує буквально всього, зокрема зброї, солдатів і технологій. 

«Імовірно, це найважча військова криза в Україні з часів наступу Росії на Київ у 2022 році. Невпевненість і розчарування у ці холодні зимові дні великі. Як репортер в Україні, я не бачив такого настрою з часів повномасштабного вторгнення 2022 року. Питання в тому, чи зрозуміла вся ця драма у Вашингтоні, Берліні та Парижі», – оцінює Ронцгаймер.

Свою поїздку на схід, зокрема до Слов'янська, кореспондент описав як «подорож до іншої країни», прирівнюючи фронт із життям у столиці.

«У той час як кияни можуть знову насолоджуватися життям у ресторанах, як мінімум до комендантської години з півночі, у похмурому Донбасі ніхто не знає, яке місто може стати наступним. Рік тому був бій за Бахмут, загинуло десятки тисяч людей. Сьогодні йдуть бої за Часів Яр або Авдіївку», – пише Ронцгаймер. 

На його думку, перевага на фронті зараз опинилася в руках росіян. 

«Хоча самі російські війська виснажені, вони йдуть уперед метр за метром. Число жертв величезне, іноді до тисячі осіб на добу. Але Володимир Путін, як і раніше, не піклується про своїх солдатів. Він хоче завоювання за будь-яку ціну», – зазначив кореспондент. 

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків ISW, проблеми з військовою допомогою можуть вже в березні викликати дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони, що є на озброєнні України.

Раніше американські аналітики припускали, що нестача боєприпасів може змусити українських захисників ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту.

Крім того, українські солдати й командири розповіли The Washington Post, що у Збройних силах України критично бракує піхоти, і це призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій. 

Теги: росія війна криза Україна фронт

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