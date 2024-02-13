Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдума РФ розглядає проєкт, який сприятиме перемозі Путіна на виборах – ISW

Катерина Іванова
glavcom.ua
Держдума РФ розглядає проєкт, який сприятиме перемозі Путіна на виборах – ISW
Такі дії відбуваються у рамках зусиль із розриву зв'язків між РФ та іноземними та міжнародними неурядовими організаціями перед «виборами» президента
фото з відкритих джерел

Законопроєкт, можливо, заборонить в’їзд до РФ журналістам російських опозиційних та іноземних ЗМІ

Держдума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в Росію осіб, яких у Кремлі вважають «небажаними». Такі дії відбуваються у рамках спроб обмежити опозиційні ЗМІ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Зазначається, що голова комітету Держдуми Росії з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов 12 лютого оголосив, що він та інші депутати Думи подали відповідний законопроєкт. Він також забороняє в'їзд до Росії іноземцям та особам без громадянства, які беруть участь у таких «небажаних» для РФ організаціях.

«Російська влада також може порушити кримінальну справу та позбавити набутого російського громадянства осіб, визнаних винними в участі в визначеній «небажаній» організації. ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається консолідувати контроль і придушити інакомислення в російському інформаційному просторі напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року, хоча цей законопроєкт, ймовірно, серйозно обмежить роботу опозиційних ЗМІ в Росії в довгостроковій перспективі», – зазначили в ISW.

Американські аналітики вважають, що цей законопроєкт, ймовірно, заборонить в’їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ, розташованих за межами Росії, і іноземних ЗМІ з російськомовними службами, аби обмежити їхню можливість висвітлювати внутрішні події Росії.

Нагадаємо, Путін прибрав головного конкурента на виборах.

Центрвиборчком не допустив політика до участі у виборах президента Росії і проголосував за відмову у реєстрації. Надєждін на засіданні комісії просив відкласти до 10 лютого рішення про реєстрацію для продовження перевірки підписів, однак глава комісії Елла Памфілова відмовилася продовжувати термін.

Таким чином, у країні-агресорці залишилося чотири кандидати у президенти.

Стало відомо, що Росія розтягне вибори президента на окупованих територіях на три тижні. Окупанти ходитимуть по домівках цивільних, щоб змусити проголосувати всіх мешканців.

Читайте також: Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
Теги: законопроєкт влада політика путін вибори окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вимагала термінового засідання Ради Безпеки ООН з приводу падіння Іл-76
Стало відомо, коли Радбез ООН обговорить падіння російського Іл-76
25 сiчня, 06:24
Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу
Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні
31 сiчня, 07:25
Загони прикордонників ФСБ Росії
Росія формує загони ФСБ-шників на кордоні з Україною – ГУР
26 сiчня, 18:56
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
30 сiчня, 08:19
Британія має побоювання, що російський скраплений газ може потрапити в її енергетичну систему
Британія збільшить тиск на Європу через імпорт російського скрапленого газу
5 лютого, 15:25
Європа має зобов’язання допомогти Україні з мільйоном снарядів 155-го калібру
«Ситуація зі снарядами непроста»: генерал оцінив, чи втримають ЗСУ оборону
4 лютого, 15:29
Гідролокатор російського зразка, знайдений у Литві
У Литві на узбережжі знайдено російський гідролокатор
6 лютого, 23:32
Переказану Путіним альтернативну історію використали проти нього ж
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
11 лютого, 17:42
Володимир Зеленський: «На кожен прояв російського божевілля й терору, хоч би якими вони були, найкраща відповідь – це втрати для держави-терориста»
Зеленський призначив нового керівника Генштабу
9 лютого, 21:33

Політика

ЄС має створити систему оборони, яка доповнить НАТО – президентка Європарламенту
ЄС має створити систему оборони, яка доповнить НАТО – президентка Європарламенту
Міністр оборони Італії опинився в лікарні
Міністр оборони Італії опинився в лікарні
Держдума РФ розглядає проєкт, який сприятиме перемозі Путіна на виборах – ISW
Держдума РФ розглядає проєкт, який сприятиме перемозі Путіна на виборах – ISW
Законопроєкт про допомогу Україні. Спікер Палати представників США зробив заяву
Законопроєкт про допомогу Україні. Спікер Палати представників США зробив заяву
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах кордону
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах кордону
Спецслужби Латвії перевірять депутатку Європарламенту через можливі зв'язки з ФСБ
Спецслужби Латвії перевірять депутатку Європарламенту через можливі зв'язки з ФСБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Маск висміяв інтерв'ю Путіна американському пропагандисту Карлсону
38K
Норвегія може вирішити долю війни Росії з Україною
29K
Найменше герцогство Європи ухвалило нове рішення щодо біженців: що зміниться для українців
20K
Екснардеп Пашинський заявив про обшуки
13K
Медведчук вирішив поновити свідоцтво адвоката: яке рішення ухвалив суд
12K
Поведінка Ірини Фаріон може демотивувати воїнів. Суд ухвалив сенсаційне рішення

Новини

Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Сьогодні, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Вчора, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Вчора, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua