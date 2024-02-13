Держдума РФ розглядає проєкт, який сприятиме перемозі Путіна на виборах – ISW

Такі дії відбуваються у рамках зусиль із розриву зв'язків між РФ та іноземними та міжнародними неурядовими організаціями перед «виборами» президента

Законопроєкт, можливо, заборонить в’їзд до РФ журналістам російських опозиційних та іноземних ЗМІ

Держдума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в Росію осіб, яких у Кремлі вважають «небажаними». Такі дії відбуваються у рамках спроб обмежити опозиційні ЗМІ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що голова комітету Держдуми Росії з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов 12 лютого оголосив, що він та інші депутати Думи подали відповідний законопроєкт. Він також забороняє в'їзд до Росії іноземцям та особам без громадянства, які беруть участь у таких «небажаних» для РФ організаціях.

«Російська влада також може порушити кримінальну справу та позбавити набутого російського громадянства осіб, визнаних винними в участі в визначеній «небажаній» організації. ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається консолідувати контроль і придушити інакомислення в російському інформаційному просторі напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року, хоча цей законопроєкт, ймовірно, серйозно обмежить роботу опозиційних ЗМІ в Росії в довгостроковій перспективі», – зазначили в ISW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Американські аналітики вважають, що цей законопроєкт, ймовірно, заборонить в’їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ, розташованих за межами Росії, і іноземних ЗМІ з російськомовними службами, аби обмежити їхню можливість висвітлювати внутрішні події Росії.

Нагадаємо, Путін прибрав головного конкурента на виборах.

Центрвиборчком не допустив політика до участі у виборах президента Росії і проголосував за відмову у реєстрації. Надєждін на засіданні комісії просив відкласти до 10 лютого рішення про реєстрацію для продовження перевірки підписів, однак глава комісії Елла Памфілова відмовилася продовжувати термін.

Таким чином, у країні-агресорці залишилося чотири кандидати у президенти.

Стало відомо, що Росія розтягне вибори президента на окупованих територіях на три тижні. Окупанти ходитимуть по домівках цивільних, щоб змусити проголосувати всіх мешканців.