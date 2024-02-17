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Пожежа в російському Іжевську могла статися на виробництві дронів: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пожежа в російському Іжевську могла статися на виробництві дронів: деталі
Пожежа в Іжевську
фото: МНС Росії

Займання могло статися на іжевському підприємстві, яке вже майже рік виробляло безпілотники

У російському Іжевську в ніч проти 17 лютого сталася масштабна пожежа на промисловому об'єкті, на якому могли вироблятися безпілотники. Про це пише російський Telegram-канал Astra.

За адресою охопленої вогнем будівлі розташовується торговий центр. У МНС Росії не назвали конкретне місце пожежі, а натомість заявили, що горіла просто «виробнича будівля».

За офіційними даними, діяльність підприємства, на якому сталася пожежа, пов'язана з виробництвом професійних миючих та дезінфікуючих засобів. Водночас за цією адресою розташовується хімічне підприємство «Іжсинтез-Хімпром» та ТЦ «Новий дім», який, за повідомленнями ЗМІ, ще минулого року віддали під виробництво безпілотників.

У МНС РФ заявили, ніби пожежники ліквідували відкритий вогонь у виробничій будівлі в Іжевську, триває проливання та розбирання конструкцій. Будівля горіла на площі 3,5 тисячі квадратних метрів. Понад 70 осіб та 33 одиниці техніки були залучені до ліквідації займання. Попередньо, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що вранці 15 лютого на Пушкінській площі у Москві горіла будівля майданчика для проведення заходів «Известия Hall». 

Також у ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляла про нібито атаку безпілотника. 

Теги: пожежа росія безпілотник

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