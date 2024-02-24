Російські літаки падають, шанси України зростають

Кілька хороших новин за останні дні

Сьогодні, у другі роковини повномасштабного вторгнення, дві різнопланові новини дивують і додають оптимізму.

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Перша, про яку вже чули всі: наша ППО вполювала черговий суперважливий (і суперкоштовний) російський літак ДРЛВ А-50У. Вже другий за останній час, що є фантастичним досягненням. Бо у світу поки не збивали жодного літака системи дальнього радіолокаційного виявлення, а ми – вже два, і один пошкодили на аеродромі.

Друга новина – це те, що американські букмекери, які приймають ставки на майже на будь-які події, підвищили вірогідність надання Україні воєнної допомоги від США до кінця березня з 39% до 76%. Тобто, майже вдвічі. І ці прогнози не треба зневажати, нижче поясню, чому.

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Але про все за чергою.

Без літаків дальньої радіорозвідки ворожа авіація не те що зовсім сліпа, але підсліпувата точно. Її дії стають ситуаційними і малокерованими. Тому такі літаки бережуть як критичну складову повітряних сил.

Постійно підкреслюю, що ракети недоімперія може і виробляти, і закуповувати у своїх союзників. А от літаки ДРЛВ – ні. Росіяни вже років десять намагаються створити А-100 – літак ДРЛВ наступного покоління, і – ніяк. В цій сфері, в першу чергу, щодо сучасних систем радіолокації, санкції працюють. Зараз в недоімперії залишилося шість таких літаків, поповнення не очікується.

Ще складніше ситуація з підготовкою екіпажів для цих літаків – там потрібні штучні висококваліфіковані фахівці, ув’язненого з колонії туди завербуєш.

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Окремо зігріває, що ворог знов недооцінив можливості нашої ППО. Як і передбачалося, він відсунув маршрут своїх літаків-розвідників подалі від фронту, але недостатньо. Зараз ше відсуне, але це суттєво зменшить ефективність такої розвідки. Що має особливе значення перед появою у нас літаків F-16.

Не хочу розкривати подробиці, але з рівною вірогідністю успішну атаку могли виконати «Patriot-PAC 2», або ЗРК С-200. Але обов’язково після спеціальної модифікації для збільшення дальності і зміни алгоритмів керування. Поза сумнівом, що розробники таких модифікацій заслуговують на найвищі державні нагороди.

Щодо С-200. Нагадаю, що у 2001 році під час спільних навчань ППО України і росії у Криму ракета С-200В не влучила у літак-мишень, система самознищення не спрацювала. Ракета пролетіла 260 км і знайшла пасажирський авіалайнер.

Воплі ворожих пропагандистів, що вже другий А-50У потрапив під «дружній вогонь» російської ППО – це повна маячня. Тихохідну ціль, які літає по заздалегідь відомому коловому маршруту, не ідентифікує як ворожу навіть самий тупий розрахунок ППО. Особливо, двічі поспіль.

В цьому сенсі більш «імовірним» виглядає варіант, що пілоти російського розвідника взяли з собою у політ гранату, почали нею бавитися, перекидати один одному, і вона вибухнула. Це не смішно, бо це – офіційна російська версія катастрофи літака з Пригожиним на борту.

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Зверніть увагу: росіянам зручніше визнати дебільність власних вояків, ніж допустити, що це успішні дії ЗСУ, яким вони не в змозі завадити. Тому шлях до перемоги – це завдавати ворогові незаперечних поразок, які вони не зможуть приховати. Звільнення Донецьку, або Мелітополя, або вихід до Криму, скоріше за все, викличе у недоімперії розпач і заворушення, що з великою вірогідністю призведуть до краху режиму чемоданного фюрерка. Таке у російській історії вже траплялося.

А зараз про букмекерів США.

Відомо, що за чесної гри казино програти не може, на на нього працюють об’єктивні закони матстатистики та теорії вірогідностей. А от букмекерська контора програти може – у разі невірної оцінки вірогідності різних подій. Букмекери ризикують власними грошима. Тому для мінімізації ризиків вони винаймають найкращих спеціалістів і користуються надійними інсайдами.

Якщо букмекери вдвічі збільшують вірогідність, що рішення щодо воєнної допомоги пройде через Конгрес США, то мають для цього серйозні підстави.

Однією з цих підстав є оприлюднений компромат на спікера Конгресу М. Джонсона, буцімто його передвиборчу кампанію спонсорував російський олігарх, та ще й з ВПК рф. І це поставить Джонсона у дуже незручне становище путінського агенту впливу, якщо він і далі продовжить саботувати рішення щодо виділення допомоги Україні.

Тобто, демократи США таки роздуплилися, що проти них грають не за правилами, намагаючись спочатку торпедувати допомогу Україні, а потім, під час передвиборчої кампанії, саме у невдачах в Україні і звинуватити Білий Дім. І тому полізли у кишені за політичними кастетами.

P.S. Як феєрично горів вночі Новоліпецький металургійний комбінат! Вогонь з труб, як штучні вулкани якісь! Це той комбінат, де виробляються високотехнологічні сталі, для оборонки агресора, зокрема.