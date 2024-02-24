Глава Єврокомісії повідомила, коли Україна отримає обіцяний мільйон снарядів

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз вже виділив на військову підтримку 28 млрд євро

Європейська оборонна промисловість нарощує потужності і збільшує виробництво снарядів на 40%

Мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року. Про це на пресконференції в Києві заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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«Оскільки Росія посилює її зловісні атаки на вашу країну, ми також подвоюємо нашу військову підтримку», – сказала фон дер Ляєн.

Загалом Євросоюз вже виділив 28 млрд євро на військову підтримку.

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«Ми працюємо над створенням Фонду допомоги України. Це забезпечить додаткові 5 млрд євро для спільних європейських закупівель озброєння, які вам необхідні», – наголосила фон дер Ляєн.

Водночас, глава Єврокомісії сказала, що європейська оборонна промисловість паралельно нарощує потужності і збільшує виробництво снарядів на 40%.

«Ми вже доставили більше половини мільйона снарядів і ми досягнемо позначки у понад 1 мільйон снарядів до кінця року», – наголосила фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок.

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Нагадаємо, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.