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Олексій Копитько Експерт та блогер

Космач і Кремль. Як російська пропаганда впливає на свідомість українців

glavcom.ua
Рупори Кремля продовжують атакувати Україну та світ брехливими новинами
фото: Depositphotos

Росіяни нав'язують образ РФ як непохитного і невразливого монстра, представляючи Україну у вигляді дефективного балагану

Інцидент у Космачі спровокував потік стурбованих коментарів з приводу реально існуючих проблем. Йде дискусія про місце і роль московського впливу конкретно в цьому неподобстві та інших неподобствах (а-ля міліціонери в Дніпрі).

Хочу звернути увагу ось на що.

Якщо дуже спростити, то схема впливу росіян на свідомість громадян України з метою управління поведінкою на даному етапі нехитра як двері.

Вони беруть будь-яку халепу, ганьбу і зраду, реальну або фейкову, піднімають на певний рівень, а потім конвертують в одну єдину ідею – безвихідь.

Безвихідь. Будь-яка гидота має виводити на безвихідь.

Страх, лють, втому, розчарування, біль втрат, недовіру, любов до рідних і масу інших почуттів/емоцій шляхом докручування вони перетворюють на будівельний матеріал для безвиході.

Щоб українець, який з якихось своїх причин продовжує чинити опір російській пошесті, знайшов суму аргументів для припинення боротьби. І перестав смикатися.

Відчуття безвиході найпростіше досягається за рахунок узагальнень. Які підводять до висновку, що чинити опір безглуздо.

Тому що сили нерівні. Тому що «кругом зрадники». Тому що.

Проти конкретної халепи, зради чи ганьби можна знайти ліки. А безвихідь – це як обвалення імунітету і параліч волі. Організм просто не бореться. Будь-яка найдрібніша зараза – смертельна.

Тому має сенс навчитися автоматично фільтрувати все, що підводить до думки про безвихідь. І розбирати ці конструкції на складові. Дуже часто при такій роботі знаходиться рішення.

Що ще росіяни активно використовують – роботу на контрасті. Вони нав'язують образ РФ як непохитного і невразливого монстра, представляючи Україну у вигляді дефективного балагану.

Загальним місцем у дискусіях стало, що Росія адаптується, Росія розвивається, зосереджує сили тощо. А в нас усе погано, і навіть гірше.

Усе не так.

У червні всі побачили, наскільки хиткою може бути ситуація в РФ.

У Росії повно своїх «космачів».

У Росії де-факто зупинено мобілізацію в кількох регіонах.

У Росії горять військкомати і пострілюють у воєнкомів.

У Росії тліє жіночий протест.

Не кажучи вже про безладні вибухи.

Якби у них все було добре і непохитно, вони б уже давно задавили нас масою.

Вчора Путін знову показав масштаб свого страху і глибину проблем РФ: на вибори не пустили абсолютно контрольованого і стерильного кандидата Надєждіна, якому дозволили злегка поексплуатувати антивоєнну риторику.

Путін може намалювати будь-які цифри. Але ще на стадії збору підписів виникла погана картинка – люди вишикувалися в черги, щоб підтримати антивоєнні гасла. Людей виявилося занадто багато. Візуалізація, що чимало росгромадян не схвалюють війну – це підбурюючий сигнал для тих, хто вагається або поки що не готовий висловлювати незгоду відкрито.

Тому.

Концентрація на тому, що зміцнює оборону.

Це приємно, корисно, має загальний оздоровчий ефект.

Дуже важко. Але жодної безвиході.

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Теги: росія вибори путін протест росіяни

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