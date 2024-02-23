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Ухилянт прикрився неповнолітньою дружиною, щоб не воювати. Суд ухвалив вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ухилянт прикрився неповнолітньою дружиною, щоб не воювати. Суд ухвалив вирок
Показово: і прокурор, і орган пробації просили суд призначити хлопцю умовний термін покарання
фото: depositphotos.com

Військовозобов’язаний отримав три роки позбавлення волі

Тростянецький районний суд Сумської області призначив три роки позбавлення волі місцевому різноробочому за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, медична комісія визнала обвинуваченого придатним до військової служби. У ТЦК йому дали «бойову» повістку на відправку до військової частини. Однак військовозобов’язаний проігнорував виклик.

У суді хлопець вину визнав і назвав несподівану причину, яка завадила його мобілізації: має на утриманні неповнолітню дружину, яка навчається в професійно-технічному училищі. Він боїться її залишати саму. І додав, що не має бажання йти на військову службу.

Що показово: і прокурор, і орган пробації просили суд призначити хлопцю умовний термін покарання. Натомість Феміда залишилася при власній думці, наголосивши: повне визнання вини не свідчить про щире каяття. Адже каяття включає в себе щирий жаль щодо вчиненого злочину та осуд своєї поведінки. Цього суд не побачив у поведінці обвинуваченого.

«Обвинувачений не шкодує про вчинене, не бажає виправити ситуацію, що склалася. В період воєнного стану, під час військової агресії ворога відкрито відмовився виконати передбачений статею 65 Конституції України обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, виправдовуючи таку позицію небажанням залишати саму дружину», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Як відомо, в Україні триває 730-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: росія війна військові мобілізація Україна вирок ухилянти ТЦК

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