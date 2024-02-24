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США ухиляються від запровадження найризикованіших санкцій проти РФ – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
США ухиляються від запровадження найризикованіших санкцій проти РФ – Bloomberg
фото з відкритих джерел

США побоюються викликати серйозні потрясіння, які можуть позначитися на економіці країни

Влада США уникає введення найбільш ризикованих санкцій проти Росії. Про це пише видання Bloomberg.

200-сторінковий список об'єктів, розташованих у РФ, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, став найбільшим пакетом фінансових санкцій з 24 лютого 2022 року. Однак не менш примітними залишаються компанії та сектори, яких немає у великому списку – металургійний сектор, більш жорсткі санкції щодо енергетичного сектору і вторинні санкції щодо банків.

На думку журналістів, ця обережність відображає той факт, що, незважаючи на всі розмови президента США Джо Байдена про санкції, його команда все ще не бажає боротися з потоками доходів, відсутність яких дійсно може підірвати російську економіку.

«Вони побоюються викликати серйозні потрясіння, які можуть позначитися на економіці США», – зазначили журналісти.

Як зазначає видання, можливими об'єктами агресивнішого підходу можуть стати іноземні банки, які допомагають РФ закуповувати технології та матеріали, а також торгівля збагаченим ураном і металами, такими як алюміній і нікель. США також можуть накласти арешт на заморожені російські державні резерви, але, як підкреслили журналісти, всі ці заходи пов'язані зі значними ризиками.

«Щоб дійсно вплинути на РФ, нам доведеться вдатися до більш стратегічних дій, які можуть мати згубні наслідки для глобальної економіки загалом... Нам доведеться почати ухвалювати складніші рішення та змиритися з наслідками, які будуть супроводжувати ці рішення», – зазначив колишній співробітник міністерства фінансів і директор ініціативи «Економічна держава» в Атлантичній раді Кім Донован.

Нагадаємо, міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи «Совкомфлот», аби зменшити доходи Росії від продажу нафти, кошти від якої спрямовуються на війну проти України.

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Теги: США арешт торгівля санкції росія путін технології

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