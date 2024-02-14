«Тіньовий флот» Путіна йде на дно: десятки нафтових танкерів зупинили роботу після санкцій США

Bloomberg: Близько половини танкерів, які потрапили під санкції з 10 жовтня, не завантажили російську нафту

Посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту. З 50 танкерів, які потрапили до списку санкцій за період з 10 жовтня 2023 року, близько половини перестали перевозити нафту. Одночасно збільшився дисконт, з яким купується російська нафта, внаслідок чого її ціна цієї зими тримається близько стелі $60 за барель. Про це пише Bloomberg.

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Усі вісім танкерів з першої хвилі санкцій перестали займатися перевезеннями, свідчать дані Bloomberg щодо відстеження суден. Загалом 21 танкер не завантажував нафту після потрапляння під санкції. Ще сім не доставляли вантажі і до оголошення (вони, як і раніше, стоять порожні), а три, мабуть, скоро приймуть нафту на борт. NS Leader під час оголошення здійснював рейс із вантажем на борту. З 18 дев'ять – це працюючі танкери-човники (зазвичай здійснюють регулярні рейси між терміналом і більшим танкером); ще дев'ять продовжують возити нафту на далекі відстані.

Не вся нафта при цьому сягає покупців, і тут відіграють роль як санкції, так і проблеми взаєморозрахунків з Індією. Постачання далекосхідного сорту нафти Sokol до Індії практично зупинилися, пише Bloomberg: як повідомляється, сторони намагаються домовитися про способи оплати. Через валютні обмеження в Індії російські продавці не можуть отримати сплачені за нафту рупії.

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За період з 10 жовтня по 12 грудня 2023 року США внесли до списку санкцій окремо вісім суден. Потім, 20 грудня, до нього потрапили відразу 24 танкери в результаті акції проти фірми SUN Ship Management D, що належить «Совкомфлоту». А 18 січня були введені санкції проти Hennesea Holdings з ОАЕ і 17 танкерів, що їй належали (ще один її танкер потрапив до списку раніше, на початку грудня). Зрештою, 50-м кораблем під санкціями став 8 лютого ще один танкер «Радкомфлоту», NS Leader.

За останні два місяці 14 танкерів, що перевозили нафту Sokol до Індії, лягли в дрейф або стали на якір на схід від Сінгапуру. Майже половина з них розгорнулася, не дійшовши місця призначення. Три танкери з сортом Sokol входять до числа тих, хто потрапив під санкції.

Посилення санкцій також призвело до збільшення дисконту за сортом Urals – з $12,5 за барель у жовтні до приблизно $18,5 з початку грудня, за даними цінового агентства Argus Media. Нафта Brent з листопада до теперішнього часу торгується в діапазоні $72 - 84 за барель, тобто з урахуванням дисконту російська Urals продається приблизно за ціною стелі - $60 за барель.

«Незалежні агентства, аналітики і самі росіяни вказують на той факт, що стеля дозволяє досягти обох наших цілей - позбавляє Росію прибутків від експорту енергоресурсів, необхідних їй для ведення незаконної війни, і одночасно сприяє стабільності на енергетичних ринках», – говорить Ерік Ван Ностранд, виконуючий обов'язки помічника міністра фінансів США з економічної політики.

Нагадаємо, уряд Великої Британії стверджує, що країни «великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням.

Представник Великої Британії заявила, що країни «великої сімки» прагнуть обмежити здатність Росії використовувати «величезний флот» танкерів, яким країна користується для транспортування нафти, в обхід західних послуг, таких як суди, страхування та фінанси.