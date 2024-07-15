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Британія та ЄС посилять перевірки тіньового флоту РФ – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Британія та ЄС посилять перевірки тіньового флоту РФ – Bloomberg
«Тіньовий флот» Росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів і океанів
фото ілюстративне

Країни ЄС і Британія намагаються зробити так, щоб Росії було ще важче заробляти на своїх нафтових ресурсах

Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованим проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.
Про це Bloomberg повідомили джерела, обізнані із цим питанням, а також документи, що потрапили в розпорядження агентства.

Згідно з документом, що потрапили у розпорядження агентства, кілька урядів мають схвалити план у кулуарах зустрічі Європейського політичної спільноти, яку в четвер у Великій Британії проводить прем'єр-міністр Кейр Стармер. Вони планують обмінятися інформацією про російський флот, «координувати відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози», – йдеться у проєкті заяві.

Офіційні особи та експерти з різних країн створять групу і проведуть зустрічі, щоб терміново «вжити конкретних заходів».

Країни намагаються зробити так, щоб Росії було ще важче заробляти на своїх нафтових ресурсах.

«Тіньовий флот» Росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів і океанів. Багато кораблів цього «тіньового флоту» не застраховані і погано обслуговуються. Багато із них займаються діяльністю, яка порушує базові стандарти і правила безпеки та захисту довкілля», – йдеться у документі, який ще може змінитися до його підписання наприкінці цього тижня.

За словами одного зі співрозмовників, який говорив на умовах анонімності, надалі можуть бути введені санкції проти більшої кількості російських суден «тіньового флоту».

Як повідомлялося, через західні санкції Російська Федерація накопичила «тіньовий флот» для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу

Теги: флот РФ Велика Британія нафта санкції

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