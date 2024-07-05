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Сергій Таран Політолог

Британія отримала новий уряд. Чи зміниться ставлення до України?

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Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії
фото: AP/Kin Cheung

Приголомшлива поразка британських консерваторів стала результатом саме безвідповідальної зовнішньої політики

Що справді подобається у британській політиці, то це те, що незалежно від зміни політичних партій геополітичні орієнтири і антиросійська позиція Лондона залишатиметься незмінною.

Майбутній прем’єр Кір Стармер не просто заявляв про незмінну підтримку України у разі своєї перемоги, а особисто знає усі наслідки злочинної путінської політики, – у якості адвоката він безпосередньо брав участь у судовому процесі у справі колишнього агента ФСБ Литвиненка на стороні звинувачення.

І тепер у якості прем’єра у Стармера будуть чудові можливості працювати на зменшення російського впливу у світі.

Але іронія в тому, що приголомшлива поразка британських консерваторів стала результатом саме безвідповідальної зовнішньої політики. Але не по відношенню до росії, а по відношенню до Європи. Консерваторів таки наздогнали результати Брекзиту, які призвели до зниження торгівлі, зменшення інвестицій та, зрештою, до рекордного падіння добробуту життя британців. Вперше не останні десятиріччя їхній добробут не просто не зростав, а зменшувався – це доволі рідкісне явище для країн розвиненого Заходу.

Поки що дуже рано говорити, що Британія у часи Стармера повноцінно повернеться до ЄС, але точно можна сказати, що відносини між Лондоном та Брюсселем суттєво покращаться. І це насправді дуже добре, – особливо та тлі того, що після можливого повернення Трампа Європі буде потрібна нова безпекова політика, за участі країн, які добре розуміють головні головні загрози для цивілізованого світу.

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Джерело
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Теги: вибори політика Велика Британія

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