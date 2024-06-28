Суд відновив арешт «облгазів Фірташа»

Україна продовжила санкції проти Фірташа на 10 років

Раніше Вищий антикорупційний суд зняв арешт «облгазів Фірташа»

Вищий антикорупційний суд 25 червня зняв арешт з пакетів акцій 22 компаній-операторів газорозподільної системи, що належать компаніям, підконтрольним бізнесмену Дмитру Фірташу. Відповідна ухвала була опублікована 27 червня в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згодом дізнавшись про зняття арешту, Національне агентство звернулося до Офісу генерального прокурора щодо повторного арешту «облгазів Фірташа». Так, сьогодні, 28 червня, Печерський районний суд міста Києва знову їх арештував.

«Агентство дійсно реагує на рішення судів, які впливають на економіку України. Я вітаю рішення суді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейським. Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено!» – написала голова АРМА Олена Дума.

Нагадаємо, протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, що найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, 24 червня президент України Володимир Зеленський указом №376/2024 ввів у дію рішення РНБО «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа й Павла Фукса та низки російських олігархів, бізнесменів.

Згодом стало відомо, що Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, вважає необґрунтованим рішення Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) і президента України про продовження на 10 років санкцій щодо акціонера групи й оскаржуватиме їх і в міжнародних судах.