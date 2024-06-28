Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Суд відновив арешт «облгазів Фірташа»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Суд відновив арешт «облгазів Фірташа»
Україна продовжила санкції проти Фірташа на 10 років
фото з відкритих джерел

Раніше Вищий антикорупційний суд зняв арешт «облгазів Фірташа»

Вищий антикорупційний суд 25 червня зняв арешт з пакетів акцій 22 компаній-операторів газорозподільної системи, що належать компаніям, підконтрольним бізнесмену Дмитру Фірташу. Відповідна ухвала була опублікована 27 червня в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згодом дізнавшись про зняття арешту, Національне агентство звернулося до Офісу генерального прокурора щодо повторного арешту «облгазів Фірташа». Так, сьогодні, 28 червня, Печерський районний суд міста Києва знову їх арештував. 

«Агентство дійсно реагує на рішення судів, які впливають на економіку України. Я вітаю рішення суді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейським. Облгази повернуто в державу! Управління буде продовжено!» – написала голова АРМА Олена Дума.

Нагадаємо, протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Раніше «Нафтогаз» повідомив, що найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебувають під контролем НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, 24 червня президент України Володимир Зеленський указом №376/2024 ввів у дію рішення РНБО «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа й Павла Фукса та низки російських олігархів, бізнесменів. 

Згодом стало відомо, що Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, вважає необґрунтованим рішення Ради нацбезпеки й оборони (РНБО) і президента України про продовження на 10 років санкцій щодо акціонера групи й оскаржуватиме їх і в міжнародних судах.

Читайте також: Сенсація про білоруського «дипломата» Фірташа. Що треба знати українській владі
Теги: Вищий антикорупційний суд АРМА Дмитро Фірташ Олена Дума санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вищий антикорупційний суд продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з ексміністра Сольського
Сьогодні, 15:31
Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА
Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА
Сьогодні, 11:57
24 червня президент України ввів у дію рішення РНБО проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа
Фірташ оскаржуватиме санкції України в міжнародних судах
26 червня, 20:10
Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну
Вищий антикорупційний суд заочно судитиме Гладковського-старшого
25 червня, 17:27
Адвокату юридичної компанії «Міллер» Олексію Носову правоохоронці повідомили про підозру у спробі дати хабаря
Апеляційний суд вдесятеро зменшив заставу столичному адвокату Носову
13 червня, 22:10
Чи вистачить мужності та сил керівництву НАБУ знайти «кротів», які ділилися даними розслідування розкрадання бюджетних коштів на «Великому будівництві»?
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини Скандал
11 червня, 10:50
Колишній нардеп Сольвар мобілізувався до ЗСУ
Суд може зупинити провадження щодо екснардепа Сольвара: яка причина
10 червня, 18:42
Депутата рівненської облради викрито на володінні незаконними статками
Незадекларовані статки: депутат Рівненської облради Сухович отримав умовний строк
5 червня, 14:04
АРМА має здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами
Суд передав київський «Гулівер» в управління АРМА
4 червня, 08:55

Економіка

Суд відновив арешт «облгазів Фірташа»
Суд відновив арешт «облгазів Фірташа»
Ціна імпортної електроенергії більша, ніж встановлене в Україні цінове обмеження, – ICC Ukraine
Ціна імпортної електроенергії більша, ніж встановлене в Україні цінове обмеження, – ICC Ukraine
Україна щороку отримуватиме $60 млрд військової допомоги завдяки безпековим угодам
Україна щороку отримуватиме $60 млрд військової допомоги завдяки безпековим угодам
Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати від заморожених активів РФ
Стало відомо, коли Україна отримає перші виплати від заморожених активів РФ
Розбудова Хмельницької АЕС: «Енергоатом» звітував про зміни
Розбудова Хмельницької АЕС: «Енергоатом» звітував про зміни
За час роботи українського морського коридору експортовано рекордну кількість вантажів
За час роботи українського морського коридору експортовано рекордну кількість вантажів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
36K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
9723
ЗСУ розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську – Forbes
9698
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7089
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
6609
У Німеччині з'явився перший у світі завод із виробництва сонячного палива

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Сьогодні, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua