Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія б'є на сполох: Росія може зірвати липневі вибори

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британія б'є на сполох: Росія може зірвати липневі вибори
Reform UK суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами у Британії
фото: Pixabay

ЗМІ виявили імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки правої популістської партії Reform UK

Існує реальний ризик втручання Росії в парламентські вибори у Великій Британії, які відбудуться 4 липня. Про це заявив заступник прем’єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден, передає The Times.

Британський посадовець прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який виявив імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки правої популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Видання виявило у Facebook п’ять сторінок із загалом 190 тисячами підписників, які скоординовано публікували одні й ті ж зображення та тексти на підтримку євроскептиків. Адміністратори цих сторінок, які позиціюються як британські, переважно перебувають у Нігерії. Це має важливе значення, оскільки встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки.

На думку заступника британського прем’єра, це викриття «показує реальний ризик, з яким стикається наша демократія в цьому нестабільному світі».

«Зловмисні іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, є ще одним прикладом викликів у все більш нестабільному кіберпросторі 21 століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії», – наголосив Дауден.

Напередодні виконавчий голова Консервативної партії Британії Річард Голден направив листа урядовцям із проханням розслідувати опубліковані ABC повідомлення.

Як відомо, Reform UK суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами у Британії, хоча через особливості виборчої системи їй не прогнозують значної кількості мандатів.

Нагадаємо, що підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебуває на мінімальному рівні. Так, згідно з результатами останнього опитування, представленими Міжнародною маркетингово-дослідною компанією Ipsos, майже 80% британських виборців хочуть зміни уряду на виборах, які відбудуться наступного тижня. Така одностайність британців зафіксована вперше за останні 45 років. Прем'єр-міністр консерватор Ріші Сунак оголосив наприкінці травня, що парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня.

Читайте також: Сунак може втратити посаду прем'єра Британії. Хто очолить уряд?
Теги: росія вибори Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ є вразливою до неконвенційних засобів ураження, але цьому, на жаль, приділяється дуже і дуже мало уваги
Найдієвіший спосіб нейтралізації РФ. Що має робити Україна
23 червня, 11:50
Як розкол Римської імперії вплинув на сучасне протистояння Заходу та Росії
Від Риму до сьогодення: історичні витоки конфлікту між Заходом та Росією
30 травня, 21:22
Трамп заявив, що Байден, на його думку, підштовхував Москву до війни в Україні
Дебати: Трамп і Байден про війну в Україні
Вчора, 13:03
Столтенберг вважає, що самооборона українців, зокрема й удари по території РФ, є легітимною
Україні дозволено бити по Росії західною зброєю. Реакція НАТО
1 червня, 13:12
На Херсонщині в жінки діагностували контузію після обстрілу
Росія обстріляла Херсонщину: постраждала жінка
1 червня, 22:09
Масштабна DDoS-атака українських кіберфахівців паралізувала роботу численних російських державних установ
Хакери розвідки провели масштабну атаку на держустанови та великі компанії РФ
5 червня, 14:22
ДСНС під час гасіння пожежі після атаки РФ на Трипільську ТЕС на Київщині. Україна, 11 квітня 2024 року
«Прогрес є, але роботи багато»: помічник держсекретаря США про стан української енергетики
13 червня, 12:00
У 2023 році Забродський склав мандат нардепа для роботи в керівництві ЗСУ
Росія оголосила в розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ
20 червня, 13:10
Релігійний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкрив президентські вибори в Ірані
В Ірані стартували позачергові вибори президента: що відомо про кандидатів
28 червня, 11:20

Політика

Британія б'є на сполох: Росія може зірвати липневі вибори
Британія б'є на сполох: Росія може зірвати липневі вибори
Заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні: аналітики оцінили ситуацію
Заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні: аналітики оцінили ситуацію
У Франції стартували дострокові парламентські вибори: чого чекати Україні
У Франції стартували дострокові парламентські вибори: чого чекати Україні
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українців
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українців
Китайський фокус, або «нейтралітет» на користь Росії
Китайський фокус, або «нейтралітет» на користь Росії
Глава МЗС Польщі розповів, що потрібно для програшу Путіна
Глава МЗС Польщі розповів, що потрібно для програшу Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
45K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
4995
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4436
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4050
Комісія з азартних ігор виписала штраф Favbet

Новини

Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua