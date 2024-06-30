Британія б'є на сполох: Росія може зірвати липневі вибори

ЗМІ виявили імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки правої популістської партії Reform UK

Існує реальний ризик втручання Росії в парламентські вибори у Великій Британії, які відбудуться 4 липня. Про це заявив заступник прем’єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден, передає The Times.

Британський посадовець прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який виявив імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки правої популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Видання виявило у Facebook п’ять сторінок із загалом 190 тисячами підписників, які скоординовано публікували одні й ті ж зображення та тексти на підтримку євроскептиків. Адміністратори цих сторінок, які позиціюються як британські, переважно перебувають у Нігерії. Це має важливе значення, оскільки встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки.

На думку заступника британського прем’єра, це викриття «показує реальний ризик, з яким стикається наша демократія в цьому нестабільному світі».

«Зловмисні іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, є ще одним прикладом викликів у все більш нестабільному кіберпросторі 21 століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії», – наголосив Дауден.

Напередодні виконавчий голова Консервативної партії Британії Річард Голден направив листа урядовцям із проханням розслідувати опубліковані ABC повідомлення.

Як відомо, Reform UK суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами у Британії, хоча через особливості виборчої системи їй не прогнозують значної кількості мандатів.

Нагадаємо, що підтримка чинного уряду та прем'єр-міністра напередодні виборів у Великій Британії перебуває на мінімальному рівні. Так, згідно з результатами останнього опитування, представленими Міжнародною маркетингово-дослідною компанією Ipsos, майже 80% британських виборців хочуть зміни уряду на виборах, які відбудуться наступного тижня. Така одностайність британців зафіксована вперше за останні 45 років. Прем'єр-міністр консерватор Ріші Сунак оголосив наприкінці травня, що парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня.