Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського

Павло Дзядзька Шурмей розповів, що потрібно Україні для перемоги

Для перемоги Україні потрібна постійна підтримка західних партнерів

Україна зможе перемогти у війні з Росією, якщо змінить радянські механізми в армії на сучасні та використає слабкості ворога. Таку заяву озвучив в інтерв'ю Online.UA Павло Дзядзька Шурмей, тимчасовий виконувач обов'язків командира полку імені Кастуся Калиновського.

«Влада України, Збройні сили України повинні швидко міняти старі радянські підходи, а саме підрихтовування бойових підрозділів... І от зараз, коли ворог відкинутий від Києва, Миколаєва – міста живуть...Чого в Росії дуже багато, на жаль, це людський ресурс. І використовують його на 200-300%. Але треба розуміти, що час грає проти них, санкції починають дедалі ефективніше працювати», – вважає доброволець.

Окрім того, за його словами, для перемоги Україні потрібна постійна підтримка західних партнерів, посилення мобілізації та розгортання власного оборонного виробництва.

«Якщо трапиться так, що Захід стане допомагати на всю міць, на всі 100%, Україна може вистояти», – упевнений він.

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Тихановська та полк Калиновського розпочнуть співпрацю.