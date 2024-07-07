Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
Павло Дзядзька Шурмей розповів, що потрібно Україні для перемоги
фото: скріншот із відео

Для перемоги Україні потрібна постійна підтримка західних партнерів

Україна зможе перемогти у війні з Росією, якщо змінить радянські механізми в армії на сучасні та використає слабкості ворога. Таку заяву озвучив в інтерв'ю Online.UA Павло Дзядзька Шурмей, тимчасовий виконувач обов'язків командира полку імені Кастуся Калиновського.

«Влада України, Збройні сили України повинні швидко міняти старі радянські підходи, а саме підрихтовування бойових підрозділів... І от зараз, коли ворог відкинутий від Києва, Миколаєва – міста живуть...Чого в Росії дуже багато, на жаль, це людський ресурс. І використовують його на 200-300%. Але треба розуміти, що час грає проти них, санкції починають дедалі ефективніше працювати», – вважає доброволець.

Окрім того, за його словами, для перемоги Україні потрібна постійна підтримка західних партнерів, посилення мобілізації та розгортання власного оборонного виробництва.

«Якщо трапиться так, що Захід стане допомагати на всю міць, на всі 100%, Україна може вистояти», – упевнений він.

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Тихановська та полк Калиновського розпочнуть співпрацю

Читайте також: В Україні загинув Брест – командир білоруського батальйону «Волат»
Теги: санкції Україна влада ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото з відкритих джерел
Легендарний фотокореспондент: професія фотожурналіста помирає
12 червня, 06:55
Трамп також запропонував знизити прибутковий податок у США і замінити його тарифами
«Яка буде вигода?»: Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд – Reuters
14 червня, 07:01
Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні
Трамп пригрозив згорнути допомогу Україні ще до переобрання
16 червня, 11:46
31 липня 2018 року радницю міського голови Херсона та відому активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку
Розгляд апеляції у справі Гандзюк може початися наново: деталі з зали суду
17 червня, 18:01
Система водогону повністю автоматизована та інформатизована, повністю працює від джерела постійного електропостачання
78 км «з нуля» за сім місяців. Почав роботу водогін «Запоріжжя-Томаківка-Марганець»
17 червня, 10:21
Санкції може бути запроваджено проти вищих посадових осіб Грузії
ЄC наступного тижня розглядатиме санкції проти Грузії через закон про іноагентів
21 червня, 17:29
День кримськотатарського прапора відзначається 26 червня
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня, 00:39
Триває 850-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
22 червня, 08:34
Вітчизняні енергокомпанії відновлюються після обстрілів за власний рахунок – експерт
Вітчизняні енергокомпанії відновлюються після обстрілів за власний рахунок – експерт
Вчора, 11:43

Події в Україні

Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
Україна переможе у війні, якщо виконає дві умови – командир білоруського полку Калиновського
Співзасновник Приватбанку Боголюбов виїхав з України з підробленими документами – розслідування
Співзасновник Приватбанку Боголюбов виїхав з України з підробленими документами – розслідування
ЗСУ показали ураження російських човнів (відео)
ЗСУ показали ураження російських човнів (відео)
Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї
Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї
Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри
Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри
На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25
На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі
42K
Звідки береться стільки зрадників?
36K
Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.
20K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 07 липня: ситуація на фронті

Новини

За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Сьогодні, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Сьогодні, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Вчора, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
5 липня, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
5 липня, 06:32

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua