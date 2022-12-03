Росія створює «тіньовий флот», щоб транспортувати нафту в обхід санкцій – FT

У реєстрах збільшилася кількість невідомих покупців танкерів, яким вже 12-15 років

Росія створює «тіньовий флот» для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ймовірно, Росія закупила вже понад сотню застарілих танкерів для транспортування нафти в Індію, Китай та Туреччину. Про це повідомляє Financial Times.

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За даними аналітиків Braemar, у реєстрах останнім часом збільшилася кількість невідомих покупців танкерів, яким вже 12-15 років. Здебільшого такі судна планували «списувати» за декілька років.

«Це покупці, з якими ми, як давні брокери, не знайомі. Ми впевнені, більшість цих судів призначені для Росії», – сказав один з експертів.

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У Braemar вважають, що для Росії напряму чи через посередників цього року закупили 109 різних танкерів. За попередньою інформацією, РФ отримала 29 супертанкерів (VLCC), які здатні транспортувати понад 2 млн барелів нафти. Брокери запевняють, що Росія купила 31 танкер розміром Suezmax (кожен здатний перевозити близько 1 млн бар.) та 49 танкерів Aframax (близько 700 тисяч бар.).

Ці дані також підтверджують експерти з Гарвардського центру Девіса. Експерт з російської нафти Крейг Кеннеді зазначає, що після придбання протягом декількох тижнів ці танкери з'являються в Росії. За його словами, такий «тіньовий флот» РФ може знизити вплив санкції, але не вирішить проблеми.

Кеннеді вважає, що дефіцит російської нафти збільшить уже у 2023 році, коли санкції охоплять всі нафтопродукти з РФ. Москві знадобиться більше танкерів, щоб закривати всі потреби покупців. Ймовірно, дефіцит буде складати від 700 до 1,5 млн барелів в день. деякі аналітики вважають, що РФ знадобиться 240 танкерів, щоб підтримувати експортні потоки.

Нагадаємо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

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Як відомо, до G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

2 грудня країни Європейського Союзу домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.