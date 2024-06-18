Нічні вибухи на нафтобазах в Ростовській області виявилися спецоперацією СБУ

СБУ здійснила понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах

Нічні атаки на нафтобази у Ростовській області РФ є справою рук Служби безпеки України. Про це «Главкому» повідомили власні джерела у силових структурах.

Зазначається, що дві нафтобази – «Азовська» та «Азовнафтопродукт», які загалом нараховують 22 резервуари з паливом, – опинилися під атакою дронів СБУ.

Місцеві мешканці чули низку вибухів. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після атаки на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

«СБУ й надалі буде запроваджувати «дронові санкції» проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України», – зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Нагадаємо, уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

У Ростовській області після атаки дронів палає нафтосховище pic.twitter.com/8A64EgmEYd June 18, 2024

До слова, 15 червня у Ростовській області РФ другу ніч працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського. За словами російського чиновника, під час відбиття атаки дронів нібито було збито «кілька БПЛА». А сталося це близько 04:00 за місцевим часом: «Уламки дронів впали на територію проммайданчика».