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Нічні вибухи на нафтобазах в Ростовській області виявилися спецоперацією СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нічні вибухи на нафтобазах в Ростовській області виявилися спецоперацією СБУ
У місті Азов спалахнули резервуари з нафтопродуктами
фото з відкритих джерел

СБУ здійснила понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах

Нічні атаки на нафтобази у Ростовській області РФ є справою рук Служби безпеки України. Про це «Главкому» повідомили власні джерела у силових структурах.

Зазначається, що дві нафтобази – «Азовська» та «Азовнафтопродукт», які загалом нараховують 22 резервуари з паливом, – опинилися під атакою дронів СБУ.

Місцеві мешканці чули низку вибухів. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після атаки на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

«СБУ й надалі буде запроваджувати «дронові санкції» проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України», – зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Нагадаємо, уночі Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

До слова, 15 червня у Ростовській області РФ другу ніч працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського. За словами російського чиновника, під час відбиття атаки дронів нібито було збито «кілька БПЛА». А сталося це близько 04:00 за місцевим часом: «Уламки дронів впали на територію проммайданчика».

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Теги: росія СБУ санкції безпілотник

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