Найзаможніша сім'я Британії отримала тюремні терміни за експлуатацію слуг

Аджай Хіндуджа і його дружина Намрата прибувають до суду з адвокатом

За більш серйозним звинуваченням у торгівлі людьми сім'ю виправдали

Швейцарський суд засудив чотирьох членів найбагатшої родини Великої Британії – індійську родину Хіндуджа – за експлуатацію людей з Індії у своєму маєтку в Женеві. Про це пише BBC

Пракаш і Камаль Хіндуджа, а також їхній син Аджай і його дружина Намрата були визнані швейцарським судом винними в експлуатації та нелегальному працевлаштуванні і засуджені до тюремного ув'язнення терміном від чотирьох до чотирьох з половиною років. За більш серйозним звинуваченням у торгівлі людьми їх виправдали.

Адвокати, які представляють підсудних, заявили, що мають намір подати апеляцію на це рішення. Виступаючи перед судом, Роберт Ассаель, адвокат підсудних, сказав: «Я шокований. Ми будемо боротися до кінця».

Троє робітників, які приїхали з Індії, стверджують, що сім'я платила їм лише сім фунтів стерлінгів ($8) за 18-годинний робочий день – менше десятої частини суми, передбаченої швейцарським законодавством. Також у працівників відібрали паспорти і рідко дозволяли покидати будинок. Під час судового розгляду прокурори стверджували, що родина витрачала на свого собаку більше, ніж на своїх слуг.

Адвокати сім'ї Хіндуджа стверджували, що всі троє позивачів отримували значні привілеї, їх не тримали в ізоляції, вони могли вільно залишати віллу. Працівники були вдячні роботодавцям за те, що ті запропонували їм краще життя, стверджував адвокат Хіндуджа Роберт Ассаель.

Зазначимо, сім'я Хіндуджа володіє Hinduja Group – транснаціональною групою, яка займається нафтою, газом і банківською справою. Також родина має готель Raffles у Лондоні. Сукупний статок сім'ї оцінюють у приблизно 37 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 47 млрд доларів).