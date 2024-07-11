У Києві врятували кота, який провів під завалами півтори доби

9 липня київські рятувальники отримали виклик на місце ракетного удару по Шевченківському району, що стався напередодні.

В результаті влучання ракети було повністю зруйновано під'їзд житлового будинку. Під час розбору завалів рятувальники виявили кота, який дивом вижив, провівши під уламками півтори доби. Тварина була дезорієнтована та налякана, мала контузію. Про це повідомили у столичному Центрі захисту тварин.

«Внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування цілого підʼїзду житлового будинку. Служба Зоодопомога одразу прибула на місце події, де рятувальники КАРС передали лікарям служби кота з контузією врятованого з-під завалів, де він пробув півтори доби!»,– йдеться в повідомленні.

Рятувальники негайно передали кота ветеринарам, які надали йому необхідну допомогу. Зараз чотирилапий пацієнт перебуває під наглядом фахівців у ветеринарній клініці на вулиці Ярославській, 13а.

Центр захисту тварин, який повідомив про цей випадок, закликає допомогти знайти власника кота. Якщо ви маєте будь-яку інформацію, звертайтесь до клініки або до Центру.

Як повідомлялося, що крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє Financial Times.

До слова, станом 13:40 повідомлялося, що серед загиблих внаслідок ракетної атаки російських військ на Київ 8 липня – п'ятеро дітей.