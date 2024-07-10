Зеленський провів першу зустріч з новим прем'єром Британії

Зеленський подякував Британії за підтримку та допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Відповідне відео опублікував глава нашої держави у Telegram.

Зокрема, Зеленський подякував за ухвалення рішення про використання ракет Storm Shadow по військових обʼєктах на території РФ.

«Дякую за усі військові та фінансові пакети для нашої держави. Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових обʼєктах на території РФ. І сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення», – зазначив він.

Нагадаємо, новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadows для ударів по Росії.

🇺🇦🇬🇧 Володимир Зеленський зустрівся з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.



🎥 Zelenskiy / Official pic.twitter.com/LEQVmHSQX9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 10, 2024

Як повідомлялося, лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Стармер отримав благословення короля Чарльза III на формування уряду під час церемонії, відомої як «цілування рук».

До слова, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що його країна лишається непохитною у підтримці України. Крім того, він заявив, що чекає скорої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.