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Британські фермери протестують у центрі Лондона на танках

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Британські фермери протестують у центрі Лондона на танках
Фермери вимагають від лейбористського уряду переглянути план податку на спадщину
фото з відкритих джерел

Центр Лондона паралізований акцією протесту фермерів

Британські фермери, які виступають проти запровадження нового податку на успадковані сільськогосподарські землі, приїхали на акцію протесту у центрі Лондона на танках. Про це повідомляє газета Independent.

«Фермери припаркували свої трактори вздовж Уайтхолла, причому машини тягнуться аж до Трафальгарської площі. На акції протесту також було помічено чотири танки», – йдеться у публікації.

Як зазначають журналісти, фермери вимагають від лейбористського уряду переглянути свій план податку на спадщину.

«Сотні людей прибули з сільської місцевості на мітинг протесту проти планів запровадити 20-відсоткову ставку податку на спадщину для ферм вартістю понад 1 мільйон фунтів», – йдеться у матеріалі. 

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За інформацією видання, у акції взяли участь сотні фермерів. Протест було організовано рухом Save British Farming. Метою мітингу стало бажання чинити тиск на парламентарів для зміни антифермерської політики та розпочати роботу над відновленням відносин із Євросоюзом.

Протест відбувся під час обговорення депутатами електронної петиції з понад 148 тис. підписів із закликом зберегти чинны пільги з податку на спадщину для працюючих ферм.

Нагадаємо, виручка агросектору в 2024 році скалала майже $24,7 млрд – це другий показник за всю історію України. Про це на Українській зерновій конференції розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

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Теги: економіка Лондон танки пільги фермер фермерство Велика Британія протест машини міністр мітинг

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