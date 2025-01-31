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«Другий показник за всю історію України». Агровиробники встановили рекорд

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Другий показник за всю історію України». Агровиробники встановили рекорд
На Українській зерновій конференції зібралося більше 1 тис. аграрних переробників та виробників
фото: facebook.com/Міністерство аграрної політики та продовольства України

Аграрії змогли забезпечити 59% валютної виручки в країні у 2024 році

Виручка агросектору в 2024 році скалала майже $24,7 млрд – це другий показник за всю історію України. Про це на Українській зерновій конференції розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Так, аграрії змогли забезпечити 59% валютної виручки в країні минулого року, і також, збільшилася кількість доданої вартості продукції.

За словами міністра, ще один важливий напрямок на найближчі роки – відновлення тваринництва, що допоможе збалансувати рослинництво і побудувати сильний агросектор. 

На конференції було зазначено, що один український гектар рятує від голоду 18 людей у світі. Тож українські аграрії не просто вирощують і продають продукцію, а забезпечують продовольчу безпеку у світі, додав посадовець.

Нагадаємо, у 2024 році аграрна продукція склала 59% від усього українського експорту. Найбільше доходів було отримано від продажу за кордон соняшникової олії. Так, соняшникової олії експортували майже шість млн тонн на $5,1 млрд. Це становить 21 % загального експорту.

Другу сходинку по експорту займає кукурудза. Її екпортували 29,6 млн тонн на $5 млрд. На третьому місці по експорту – пшениця. 15% від загального екпорту. Це 20,6 млн тонн на $3,7 млрд.

Серед лідерів також ріпак, що становить сім відсотків від загального експорту  (3,8 млн тонн на $1,8 млрд ), соя – 5% (3,4 млн тонн на $1,3 млрд), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4% (4,7 млн тонн на $1 млрд).

До слова, у 2024 році експорт з України в грошовому вимірі зріс щонайменше на 13,4%. Наша країна експортувала 129,2 млн тонн товарів на суму $41,043 млрд.

Також уперше за часів незалежності України до водойм Закарпаття вселено 8783 екз. мальків червонокнижного харіуса європейського, вирощеного на рибоводному форелевому заводі «Лопушно». Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм.

«Водні об’єкти басейну Тиси збагатилися 21,4 тис. екз. червонокнижного лосося дунайського (головатиці). Разом із тим водойми одразу чотирьох регіонів – Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття та Буковини збагатилися 253 тис. екз. мальків струмкової форелі», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулого року у рибогосподарські водні об’єкти України вселено понад 10,8 млн екз. цінних видів риб – харіуса європейського, лосося дунайського, форелі струмкової, коропа, товстолоба, білого амура та ін., зазначають у Держрибагентстві.

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Теги: міністр Закарпаття експорт аграрії кордон Віталій Коваль фермер фермерство

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