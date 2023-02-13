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Буде дефіцит? У Єврокомісії спрогнозували обсяги газу до наступної зими

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Буде дефіцит? У Єврокомісії спрогнозували обсяги газу до наступної зими
У ЄС розповіли про ситуацію із газом на наступну зиму
фото:https://riafan.ru

У ЄС вважають, що ризики інфляції значною мірою пов'язані із змінами на енергетичному ринку

Єврокомісія спрогнозувала дефіцит газу в країнах Євросоюзу наступної зими. Про це йдеться у доповіді, опублікованій на сайті ЄК.

Згідно із наведеною інформацією, у ЄС допускають ймовірне зростання ціни на газ. «Зовнішній попит також може виявитися більш стійким після відновлення економічного зростання в Китаї, що може призвести до глобальної інфляції», – йдеться в документі. Очікується, що наступного року буде підвищено ризики інфляції, оскільки «ціновий тиск може виявитися більшим, ніж очікувалося».

Автори доповіді додали, що ризики інфляції значною мірою пов'язані із змінами на енергетичному ринку. Також уточнюється, що прогноз було зроблено з огляду на те, що конфлікт в Україні не посилюватиметься, але при цьому й не завершиться.

«Ми увійшли у 2023 рік на міцнішій основі, ніж очікувалося: ризики рецесії та нестачі газу зникли, а безробіття залишається на рекордно низькому рівні», – зазначив комісар з економіки Паоло Джентілоні. За його словами, Європа ще має важкий період.

Нагадаємо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу. Україна  може купити через спільну енергетичну платформу з ЄС близько 2 млрд куб. м газу.

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Теги: газ конфлікт безробіття Європа

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