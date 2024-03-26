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Чехія може передати Україні вдвічі більше боєприпасів, ніж очікувалося – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чехія може передати Україні вдвічі більше боєприпасів, ніж очікувалося – Bloomberg
Глава МЗС відмовився називати терміни доставки снарядів до України
фото з відкритих джерел

За словами глави чеського МЗС, боєприпасна ініціатива країни вже приносить свої плоди та впливає на бойові дії в Україні

Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Bloomberg.

«Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (мова про 800 тис. боєприпасів для України – «Главком»)», – сказав міністр, зазначивши, що всього нашій країні можуть передати півтора мільйона снарядів.

Посадовець уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну. Тому чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки нашої країни.

На думку Ліпавського, ініціатива Чехії вже приносить свої плоди та впливає на бойові дії в Україні, попри те, що постачання снарядів ще не розпочалося.

«Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів», – додав він.

При цьому глава МЗС відмовився називати терміни доставки снарядів до України.

Нагадаємо, Чехія різко засуджує Росію за її дії в Україні і закликає Захід посилити військову допомогу Києву. Для цього Прага домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування. Усього на закупівлю 1,5 млн боєприпасів потрібно близько 3 млрд євро. При цьому Німеччина вже дала на це 500 млн євро, а США не беруть участі в цій ініціативі.

Як повідомлялося, боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Раніше стало відомо, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини».За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.

До слова, Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів.

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Теги: Чехія МЗС боєприпаси війна Україна

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