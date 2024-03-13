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Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ
фото з відкритих джерел

Протягом доби 70 бойових зіткнень

Триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільне, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Рожковичі, Голубівка, Середина-Буда, Краснопілля, Запсілля, Попівка Сумської області; Гранів, Стрілеча, Борисівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де противник намагався витіснити підрозділи із займаних позицій. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито три атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Предтечине, Нью-Йорк, Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Максимільянівка, Водяне, Максимівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нескучне Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Садове, Миколаївка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету Х-31.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, російські загарбники нещодавно просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута) і на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

До слова, як повідомило FT, у 2024 році Україна планує мобілізувати до 500 тис. осіб.

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Теги: війна ЗСУ Генштаб окупанти

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