Чехія знайшла можливість закупити для ЗСУ ще 200 тис. снарядів

Крім анонсованих 300 тис артилерійських снарядів Прага придбає ще 200 тис боєприпасів

Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини».

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За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.

«Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чехія є повноцінним активним гравцем у європейській політиці безпеки, що вона може використовувати свої переваги», – сказав чеський прем'єр-міністр.

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Фіала окремо оголосив, що за два роки Чехія доставила в Україну понад мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів.

Нагадаємо, фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакісом Міцотакісом заявив, що є позитивний прогрес в ініціативі Чехії щодо закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України. Однак результат можна буде оцінити лише тоді, коли ці снаряди отримають наші військові.