Закупівля 800 тис. боєприпасів для України. Чеський президент виступив із заявою

Глава Чехії не уточнив скільки грошей на боєприпаси виділила кожна з країн, яка підтримала снарядну ініціативу

Президент Чехії: «Станом на ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів»

Фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє Čtk.

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«Станом на ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 тис. штук. Чеська сторона проінформує всі держави, які беруть участь, щодо графіка і того, як ми будемо діяти», – повідомив Павел.

Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.

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«Можливо, це було б несправедливо по відношенню до тих держав, які зробили свій вклад, якщо ми не обговорили це з ними».

Павел зазначив, що 7 березня Норвегія виплатила необхідну суму й «тепер лише від наших (чеських – «Главком») компаній та Міноборони залежатиме прискорення всього процесу».

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Також Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України

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Зокрема, Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.