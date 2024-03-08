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Центр «Відсіч» за сприяння FavBet проводить курс з використання БПЛА для українських військовослужбовців

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Центр «Відсіч» за сприяння FavBet проводить курс з використання БПЛА для українських військовослужбовців
Команда «Відсічі» провела для учнів центру новий курс
фото: ГС «Центр підготовки «Відсіч»

У ході курсу слухачі опановують основи використання БПЛА та специфіку їх бойового застосування

Компанія FavBet продовжує партнерство з Громадською спілкою «Центр підготовки «Відсіч», що професійно навчає українських військовослужбовців. Спеціалісти центру працюють з різними підрозділами ЗСУ, а програму підготовку адаптують під реальні потреби бійців на передовій.

У лютому за сприяння FavBet команда «Відсічі» провела для учнів центру новий курс, присвячений бойовому забезпеченню роботи підрозділів з використанням БПЛА різних типів.

У ході курсу слухачі опановують основи використання БПЛА та специфіку їх бойового застосування.

Серед тем навчання:

  • Цілі та задачі підрозділів БПАК (безпілотних авіаційних комплексів);
  • Технічні особливості застосування різних комплексів;
  • Засоби комунікації та безпека застосування на полі бою;
  • Тактичні прийоми при використанні БПЛА;
  • Тактика прикриття роботи, маскування та фортифікація;
  • Топографія і гаджети на полі бою;
  • Ведення повітряної розвідки та організація взаємодії підрозділів ЗСУ на полі бою та у тилу.

«Також на прохання бійців ми провели невеликий тренінг з психологічною складовою. Люди дійсно мають велику втому та проблеми у родинах. На жаль, не всі витримують такий тиск. Підготовка пройшла з максимальним ефектом, хлопці задоволені, що для нас є величезною нагородою», – поділилися представники ГС «Відсіч».

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фото: ГС «Центр підготовки «Відсіч»

Партнерство FavBet та ГС «Відсіч» – частина системних зусиль групи компаній FavBet та благодійного фонду Favbet Foundation з підтримки української армії. Сьогодні загальна сума допомоги Силам оборони України вже складає більш як 300 млн грн.

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Теги: українці Україна військові безпека навчання

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