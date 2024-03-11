Кільцевий обмін Taurus на Storm Shadow: Німеччина розглядає варіант
Велика Британія готова допомогти Німеччині розв'язати проблему з поставками крилатих ракет Taurus в Україну
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона надати Україні нові крилаті ракети Taurus в обмін на ракети Storm Shadow. Про це повідомляє Der Spiegel.
«Це був би варіант», – заявила Бербок.
Вона зазначила, що подібний кільцевий обмін вже відбувався щодо інших матеріалів.
«Обмін кільцями – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншими матеріалами деякий час тому», – наголосила глава МЗС Німеччини.
Канцлер Олаф Шольц уже вдавався до бартеру як до непрямої форми військової допомоги на початку війни в Україні, коли він ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.
Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
«Ми рішуче налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні», – зауважив Кемерон.
Можливим варіантом при цьому називають кругові поставки, які передбачають, що Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.
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