Кільцевий обмін Taurus на Storm Shadow: Німеччина розглядає варіант

Велика Британія готова допомогти Німеччині розв'язати проблему з поставками крилатих ракет Taurus в Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона надати Україні нові крилаті ракети Taurus в обмін на ракети Storm Shadow. Про це повідомляє Der Spiegel.

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«Це був би варіант», – заявила Бербок.

Вона зазначила, що подібний кільцевий обмін вже відбувався щодо інших матеріалів.

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«Обмін кільцями – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншими матеріалами деякий час тому», – наголосила глава МЗС Німеччини.

Канцлер Олаф Шольц уже вдавався до бартеру як до непрямої форми військової допомоги на початку війни в Україні, коли він ще не хотів відправляти в Україну бойові танки Leopard 2.

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що допускається можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

«Ми рішуче налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні», – зауважив Кемерон.

Можливим варіантом при цьому називають кругові поставки, які передбачають, що Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.