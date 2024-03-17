Чи має Франція ліміт у допомозі Україні? Макрон дав відповідь

Макрон: «Росія не може й не повинна виграти цю війну»

Франція не має лімітів у допомозі Україні та буде реагувати на те, як буде поводитися Росія. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю українським журналістам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я сказав, яка наша мета. Росія не може й не повинна виграти цю війну. Плюс наша мета – повернути сталий мир в Європу… Щоб вийти на реалізацію цієї мети, ми не будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна, але ми готові сказати, що в нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на те, як буде поводитися Росія. І українці в певний момент обов’язково повинні на виході з цієї війни бути в сильній позиції, коли вони будуть вести переговори про сталий мир. Але поки що я не йду з наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності», – запевнив лідер Франції.

Макрон заявив, що сьогодні ситуація в Україні «складна, як ніколи», Росія перейшла на військову економіку, а на міжнародній арені «дуже багато невизначеності щодо перспектив».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тому нам треба не лише визначати, як іти до миру, але й яким буде цей справжній мир, який забезпечуватиме безпеку вам і Європі. Саме тому потрібен цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб прискорити допомогу. Якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що в нас є ці ліміти?», – сказав президент Франції.

Раніше президент Франції Емануель Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту РФ до більш жорстких заяв – на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні. Політик нагадав, що між цими періодами є розрив у два роки. Спершу він дійсно (у 2017-2022 роках, – ред.) багато спілкувався з Путіним. Були зустрічі у різних форматах: у Франції, під час візитів у Росію, на міжнародній арені. Головною метою цих «побачень» був мир в Україні, дотримання «Мінських угод».

Також французький президент Еммануель Макрон збирається приїхати в Україну з конкретними пропозиціями та рішеннями.

Як відомо, 21 лютого під час застілля у вузькому колі, Макрон озвучив свою готовність відправити війська в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

П'ять днів потому, 26 лютого, Еммануель Макрон уперше публічно допустив можливість відправки західних військ в Україну. Ця його заява, як пише Le Monde, стала для Франції «дипломатичною катастрофою», наслідки якої Єлисейський палац «намагається мінімізувати» досі.