Мобілізація жінок. Українська розвідниця зробила заяву, яка розбурхала мережу

За словами розвідниці, жінки в армії можуть виконувати багато різної роботи

Розвідниця переконана, усі жінки повинні підлягати обов’язковій мобілізації

Військовий медик та розвідниця Ярина Чорногуз заявила у програмі «Станція Краматорськ», що жінкам треба йти на фронт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я – велика шанувальниця мобілізації жінок. Щобільше, я вважаю, що у нас вона має бути з жорстким відбором, створено жіночий бойовий підрозділ. Це необов’язково батальйон, почати з роти. Якщо це дійсно запрацює – масштабувати. Я вважаю, що жінки також повинні підлягати обов’язковій мобілізації відповідно до потреб армії. Це мають бути жінки, які будуть відповідально до цього ставитись. Пройдуть відбір», – сказала вона.

Чорногуз зазначила, що війна стає дедалі технологічнішою, а жінка може бути пілотом або штурманом дрона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо вона добре морально підготовлена, водить машину, нормально почувається з технікою, якщо ще й любить комп'ютерні ігри, взагалі вона може опанувати цю професію», – сказала розвідниця.

Військова заявила, що бойовий медик повинен мати фізичну підготовку, не боятися крові.

«Потрібна велика відповідальність і старанність, жінка може цим займатися. Ось що стосується тягання. Я тягала і м'які, і жорсткі ноші з пораненими, і мертвих. Жінка може це робити», – наголосила вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, деяких українців обурили слова Чорногуз щодо мобілізації жінок.

Користувачі соцмереж відреагували на ідею мобілізувати жінок скріншот

Користувачі соцмереж протестують проти мобілізації жінок скріншот

Зазначимо, Ярина Чорногуз отримала берет морпіха у 2021 році, до цього жінка служила за контрактом і була волонтеркою батальйону «Госпітальєри». Також вона брала участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та Бахмут. Ярина є авторкою двох поетичних збірок.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла заявила, що у законопроєкті про мобілізацію передбачений призов жінок на службу не тільки до ЗСУ, а й оборонних підприємств. За словами депутатки, згідно положень документа, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком братимуться на військовий облік військовозобов’язаних в порядку встановленому Міноборони України.

Нагадаємо, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Зазначимо, Центр дезінформації РНБО заявив, що інформація про мобілізацію українських жінок є російською пропагандою. Адже в Україні не мовиться про примусову мобілізацію жінок.