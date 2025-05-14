Економіка Росії перебуває у гіршому стані, ніж заявляє Москва – звіт SITE

З початку війни в Україні в лютому 2022 року ЄС запровадив 17 пакетів санкцій проти Росії, спрямованих проти основних джерел доходів Москви

З початку війни в Україні в лютому 2022 року ЄС запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії, спрямованих проти основних джерел доходів Москви

Економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, звіт був підготовлений для міністрів фінансів Європейського Союзу. Хоча SITE визнає відносну стабільність російської економіки на даний момент, у звіті зазначається, що ця стійкість є лише поверховою, а глибинні дисбаланси та структурні слабкості зростають.

«Фіскальне стимулювання воєнної економіки зберегло економіку на плаву в короткостроковій перспективі, але залежність від непрозорого фінансування, спотвореного розподілу ресурсів та скорочення фіскальних буферів робить її нестійкою в довгостроковій перспективі. Всупереч кремлівським наративам, час не на боці Росії», – йдеться у повідомленні.

З початку війни в Україні в лютому 2022 року ЄС запровадив 17 пакетів санкцій проти Росії, спрямованих проти основних джерел доходів Москви – експорту нафти, газу та вугілля. Інші західні держави, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Велику Британію та Японію, також запровадили санкції.

Прагнучи показати, що західні санкції безглузді, Росія заявляє, що її валовий внутрішній продукт зріс на 4,3% у 2024 році після зростання на 3,6% у 2023 році.

Але Торбйорн Беккер, який представив звіт SITE міністрам фінансів ЄС, заявив, що показникам ВВП Росії не можна довіряти, оскільки Москва, найімовірніше, сильно занижує інфляцію, що впливає на розрахунки реального ВВП.

«Росія стверджує, що інфляція становить 9-10%. Чому ж тоді в центральному банку облікова ставка становить 21%? Який звичайний центральний банк мав би облікову ставку, яка фактично на 11,50 процентних пунктів вища за рівень інфляції? Якби будь-який з наших центральних банків робив щось подібне, він би наступного дня втратив роботу», – зазначив Беккер.

«Це дуже чіткий показник того, що інфляція може бути не зовсім правильною цифрою. Якщо ви занижуєте інфляцію, ви завищуєте показники реального ВВП», – сказав він.

Беккер також вказав на бюджетні обмеження Росії, спричинені падінням доходів від нафти, газу та вугілля, а також зростанням військових витрат. З початку вторгнення в Україну та, незважаючи на масштабні воєнні зусилля, Росія щороку повідомляє про дефіцит бюджету у розмірі 2% ВВП.

«Фіскальні показники Росії насправді не відповідають тому, що, на нашу думку, вони вкладають у військові зусилля», – сказав Беккер.

Він сказав, що значна частина фінансування військової машини йде через банківську систему. «Тож, якщо додати це до фінансових показників, їхній бюджетний дефіцит буде приблизно вдвічі вищим, ніж той, що вони показали в офіційній статистиці», – сказав він.

Це, у свою чергу, накопичувало фінансові ризики в банківській системі, сказав Беккер, оскільки банки повідомляли про високе зростання кредитування.

«Це все показники, на які ми зазвичай звертаємо увагу, коли хочемо передбачити банківську кризу», – сказав Бекер.

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейська комісія погоджується зі звітом SITE.

«Їхній аналіз підкреслює ненадійність російської статистики та те, що російська економіка працює не так добре, як свідчить її офіційна статистика», – сказав Домбровскіс журналістам після зустрічі міністрів ЄС.

«Комісія загалом погоджується з цим аналізом та загальною зростаючою крихкістю російської економіки. Це підкреслює важливість постійних зусиль міжнародного співтовариства щодо обмеження можливостей Кремля продовжувати свою агресивну війну проти України», – сказав він.

Нагадаємо, на внутрішньому ринку Росії фіксується зниження обсягів постачання пального у результаті падіння рентабельності нафтопереробних заводів, тож Кремль терміново скликає нараду.

До слова, сьогодні, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

«Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії», – повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.