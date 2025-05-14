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У Росії – загроза дефіциту пального. Кремль скликає термінову нараду – розвідка

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Росії – загроза дефіциту пального. Кремль скликає термінову нараду – розвідка
Уряд РФ стурбований можливим дефіцитом пального на внутрішньому ринку, зокрема під час критичного для аграрного сектору періоду посівної кампанії
фото: «РТК»

Розвідка: «Енергетична криза в Росії на тлі бюджетного виснаження – більше не сценарій майбутнього, а ризик, що стрімко справджується»

На внутрішньому ринку Росії фіксується зниження обсягів постачання пального у результаті падіння рентабельності нафтопереробних заводів, тож Кремль терміново скликає нараду. Як передає «Главком», про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як ідеться у повідомленні, російська економіка може зіткнутися з новим ударом. На тлі падіння світових цін на нафту, західних санкцій та українських атак Кремль терміново скликає нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни.

Уряд РФ стурбований можливим дефіцитом пального на внутрішньому ринку, зокрема під час критичного для аграрного сектору періоду посівної кампанії. Як пояснили у розвідці, зменшення постачання пального всередині країни стало результатом падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ) – ключового елементу енергетичного ланцюга Росії.

Зменшення внутрішнього транспортування нафти обумовлене зростанням тарифів на прокачування нафти. У розвідці зауважили, що з 1 січня 2025 року вони зросли на 9,9%, і це прямо вдарило по маржинальності внутрішнього ринку.

Також обсяги знизилися через підвищення акцизів: бензин АІ-95 подорожчав до $212,8 за тонну, дизель – до $150,9. Як пояснили у розвідці, це призвело до того, що внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, які дедалі частіше орієнтуються на експорт або скорочують виробництво.

Крім того, зниження обсягів внутрішнього транспортування нафти зумовлене логістичними труднощами: дефіцитом рухомого складу і зменшенням пріоритетності перевезень нафти на російській залізниці. За даними розвідки, понад 60% пального транспортується не трубопроводами, а залізничним і автомобільним транспортом, що створює додаткове навантаження на критично важливу інфраструктуру.

У розвідці підкреслили, що скорочення поставок пального – це не лише енергетична проблема, а й сигнал системної дестабілізації російської економіки. Промисловий сектор, аграрії і логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, що призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення. «Енергетична криза в Росії на тлі бюджетного виснаження – більше не сценарій майбутнього, а ризик, що стрімко справджується», – зазначили у розвідці.

Як підкреслили у слжубі, у разі збереження поточної динаміки Москва може зіткнутися з найсерйознішим системним викликом для енергетичної вертикалі з часів розпаду СРСР. У поєднанні із санкційним тиском, втратою ринків збуту та військовими витратами це створює реальні передумови для краху ключової опори російської економіки – нафтогазового сектору.

Як відомо, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у квітні 2025 року скоротилися майже на 12% рік до року. Це випливає з інформації російського Мінфіну, на яку посилається Reuters, передає «Главком».

Як повідомлялося, Саудівська Аравія повідомила союзникам, що не бажає підтримувати ринок нафти подальшими скороченнями постачання і може витримати тривалий період низьких цін. Ер-Ріяд був обурений тим, що Казахстан та Ірак видобували більше за цільові показники, встановлені групою ОПЕК+ для підтримки балансу попиту та пропозиції на ринках нафти.

Скорочення постачань підтримали ціни, що, своєю чергою, збільшило доходи від експорту, від яких залежать багато виробників нафти. Протягом останніх місяців Саудівська Аравія закликала країни ОПЕК+ дотримуватися встановлених цілей та компенсувати надлишок пропозиції.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України вважає, що Російська Федерація перебуває на порозі економічної кризи.

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Теги: нафта розвідка

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