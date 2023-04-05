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Директор американського інституту закликав міжнародних донорів рятувати українських фермерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Директор американського інституту закликав міжнародних донорів рятувати українських фермерів
фото з відкритих джерел

Великі агрокомпанії та олігархи отримують значне фінансування від ЄБРР та Міжнародної фінансової корпорації Світового банку

Міжнародні донори повинні переглянути свою стратегію фінансування в Україні й звернути увагу на фермерів, замість великого агробізнесу та «олігархів». Йдеться про Світовий банк, МВФ та ЄБРР.  Про це заявив виконавчий директор Інституту Окленду Анурадха Міттал у зверненні до цих організацій, пише AgroPolit.com.

«Великі агрокомпанії та олігархи отримують значне фінансування від ЄБРР та Міжнародної фінансової корпорації Світового банку. Тим часом попри те, що українські фермери відіграють ключову роль у забезпеченні внутрішнього ринку продовольством, вони вимушені працювати з обмеженими обсягами землі та недостатнім фінансуванням», – йдеться в листі.

Як зазначається, в умовах війни від позиції цих організацій у великій мірі залежить фінансовий добробут країни. Нещодавно Україна отримала від МВФ чотирирічний пакет фінансування в сумі $15,6 млрд (в обмін на виконання ряду вимог). Традиційно Міжнародний валютний фонд регулярно наполягав позбавити агрохолдинги всіх пільг і привілеїв. Не відстають від нього і дві інші установи.

Як раніше повідомлялося, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 17 березня схвалила зміну правил, які дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю». Очікується, що цей крок прокладе шлях до нової кредитної програми для України.

Теги: фінансування МВФ

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