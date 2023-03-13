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Білий дім просить Конгрес про рекодні видатки на оборону

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Білий дім просить Конгрес про рекодні видатки на оборону
Оборонний бюджет США стане рекордним з часів Другої світової
фото з відкритих джерел

Проєкт оборонного бюджету США на 2024 фінансовий рік вимагає рекордні 886 мільярдів доларів

Білий дім скерував Конгресу США проєкт оборонного бюджету, у якому передбачено найбільші від закінчення Другої світової війни витрати на оборону держави у мирний час –  $886 млрд.  Про таке повідомляє Reuters.

У проєкті передбачено виділення 842 мільярдів доларів на потреби Пентагону і 44 мільярдів доларів на програми, пов'язані з обороною, Федеральному бюро розслідувань, міністерству енергетики та іншим відомствах. Заплановані витрати на 28 мільярдів доларів перевищує минулорічні 858 мільярдів доларів.

Вперше США  закупить ракети та іншиі боєприпасів за багаторічними контрактами, які зазвичай укладають для літаків і кораблів. Імовірно, це пов’язане з підготовкою до потенційного військового конфлікту з Китаєм, зауважує Reuters.

Оборонний бюджет прискорює темпи закупівлі Пентагоном винищувачів п’ятого покоління F-35, які будуть основою повітряної могутності США в найближчому майбутньому, передбачає модернізацію ядерної "тріади" США, суднобудування і розвиток космічного потенціалу.

145 мільярдів доларів у проєкті призначено для розробки нових видів зброї, як-то гіперзвукові ракети, які запускаються у верхні шари атмосфери і можуть оминати навіть найсучасніші радарні системи.

Нагадаємо, допомога Україні з боку міністерства оборони США складає 300 мільйонів доларів. В проєкті бюджету на 2024 фінансовий рік ця цифора залишилася такою ж, як і в попередньому році . Це у відомстві пояснили постійною зміною потреб Києва на полі бою. Проте в разі необхідності додаткового фінансування може бути підготовлений ще один додатковий запит.

Теги: фінансування бюджет

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