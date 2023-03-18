Уряд врегулював питання пільги з оподатковування військового збору
Зміни були внесені постановою уряду від 17 березня
Кабінет міністрів України врегулював питання підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти агресії РФ для несплати військового збору. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними пресслужби, зміни були внесені постановою уряду від 17 березня.
У новій редакції постанови тепер визначено підстави для здійснення застосування пільги з оподаткування військовим збором грошового забезпечення осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану по відсічі і стримуванню збройної агресії Росії.
А саме: витяги (копії) з наказів командирів (начальників) про виплату додаткової винагороди, що передбачена законодавством для осіб, які беруть безпосередню участь у зазначених заходах.
Військовий збір для фінансування Збройних сил України у розмірі 1,5% від доходів громадян ввели у 2014 році.
Раніше підтвердження пільги для безпосередніх учасників бойових дій здійснювалося на підставі витягів з наказів про прибуття військових.
Нагадаємо, цьогоріч в Україні розпочалася кампанія з декларації доходів фізичних осіб. Ті громадяни, які мають не лише офіційну зарплату, а й додатковий дохід, зобов'язані заповнити декларацію за місцем своєї реєстрації та доплатити податки з отриманого прибутку.
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