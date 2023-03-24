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СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ арештувала «приховані» активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн
фото: пресслужба СБУ

Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі

За матеріалами Служби безпеки суд арештував чергові активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

Раніше повідомлялося, що суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн. Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Теги: Віктор Медведчук СБУ суд завод фінансування розслідування майно

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