Допомога від Єврокомісії: Урсула фон дер Ляєн підтвердила надання Україні 50 млрд євро

Як уточнила фон дер Ляєн, гроші дозволять «забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС»

Єврокомісія пропонує кредит для України на наступні чотири роки

Європейський Союз виділяє на підтримку України пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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«Ми пропонуємо кредит для України на наступні чотири роки у розмірі до 50 мільярдів євро», – написала вона.

Як уточнила фон дер Ляєн, це дозволить «забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором».

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До відома, Європейський Союз хоче домовитись із постачальниками сировини для боєприпасів надавати пріоритет замовленням для потреб України. Але це викликає неабияке занепокоєння компаній-виробників. Вони підозрюють ймовірність розголошення комерційних таємниць.

Також повідомлялося, що Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі.