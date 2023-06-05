38 країн підтримали ідею створення спецтрибуналу для росіян

Спецтрибунал над РФ підтримують не тільки країни Європи, а й США, Канада, Австралія та країни Латинської Америки

Існує три робочі версії, як має працювати трибунал

Ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали вже 38 держав. У цьому переліку – не лише країни Європи, а й США, Канада, Австралія та інші. Про це сказав заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявив «Радіо Свободі».

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«У нас є розуміння, чого ми хочемо і як має виглядати модель трибуналу. Якщо перші пів року нашого адвокатування цієї необхідності створення трибуналу були чисельні дискусії, доволі скептичні, то з другої половини 2022 року більша частина цивілізованого світу прийшла до узагальненого висновку про те, що механізм потрібен. Тобто питання доцільності створення механізму вже не стоїть. Цивілізований світ, зрештою, все більше і більше підходив до висновку про те, що жодних перемовин з такими неадекватами бути не може. І світові дійсно потрібен ефективний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії», – заявив Смирнов.

За його словами, з осені минулого року для того, щоби перейти до практичних перемовин обговорення моделі, як має працювати цей трибунал, була створена координаційна група, в яку спочатку входило близько 20-ти держав, на сьогодні – вже 38 країн.

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«І у нас на столі три робочі версії, як має працювати трибунал», – сказав заступник керівника ОП.

Смирнов додав, що спецтрибунал над РФ підтримують не тільки країни Європи, а й США, Канада, Австралія та країни Латинської Америки.

«Ми своє слово довели до усіх представників всіх країн, які входять в координаційну групу, про те, що Україна вважає самою ефективною, легітимною, широкою, авторитетною моделлю створення подібного трибуналу – це трибунал, який створюється міжнародною угодою, договором між ООН та Україною», – пояснив Смирнов.

«Але давайте відштовхнемося від ключового: це буде елемент в системі національного судоустрою України. Отже, юридично це буде сприйматися як фактично локальний український суд з функціями трибуналу, з можливістю залучення іноземного компоненту, я маю на увазі суддів, створення міжнародної групи прокурорів, але все одно це суд інстальований в національну судову систему. Це погано!» – наголосив Смирнов.

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Заступник голови ОП зазначив, що «Україні не потрібне рішення трибуналу іменем України. Нам потрібне рішення трибуналу іменем цивілізованого світу».

Нагадаємо, що Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ.

Як повідомлялося, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

Коста-Рика також приєдналася до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу для РФ.