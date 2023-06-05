Головна Світ Політика
search button user button menu button

38 країн підтримали ідею створення спецтрибуналу для росіян

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
38 країн підтримали ідею створення спецтрибуналу для росіян
Спецтрибунал над РФ підтримують не тільки країни Європи, а й США, Канада, Австралія та країни Латинської Америки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Існує три робочі версії, як має працювати трибунал

Ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали вже 38 держав. У цьому переліку – не лише країни Європи, а й США, Канада, Австралія та інші. Про це сказав заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявив «Радіо Свободі». 

«У нас є розуміння, чого ми хочемо і як має виглядати модель трибуналу. Якщо перші пів року нашого адвокатування цієї необхідності створення трибуналу були чисельні дискусії, доволі скептичні, то з другої половини 2022 року більша частина цивілізованого світу прийшла до узагальненого висновку про те, що механізм потрібен. Тобто питання доцільності створення механізму вже не стоїть. Цивілізований світ, зрештою, все більше і більше підходив до висновку про те, що жодних перемовин з такими неадекватами бути не може. І світові дійсно потрібен ефективний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії», – заявив Смирнов.

За його словами, з осені минулого року для того, щоби перейти до практичних перемовин обговорення моделі, як має працювати цей трибунал, була створена координаційна група, в яку спочатку входило близько 20-ти держав, на сьогодні – вже 38 країн.

«І у нас на столі три робочі версії, як має працювати трибунал», – сказав заступник керівника ОП.

Смирнов додав, що спецтрибунал над РФ підтримують не тільки країни Європи, а й США, Канада, Австралія та країни Латинської Америки.

«Ми своє слово довели до усіх представників всіх країн, які входять в координаційну групу, про те, що Україна вважає самою ефективною, легітимною, широкою, авторитетною моделлю створення подібного трибуналу – це трибунал, який створюється міжнародною угодою, договором між ООН та Україною», – пояснив Смирнов.

«Але давайте відштовхнемося від ключового: це буде елемент в системі національного судоустрою України. Отже, юридично це буде сприйматися як фактично локальний український суд з функціями трибуналу, з можливістю залучення іноземного компоненту, я маю на увазі суддів, створення міжнародної групи прокурорів, але все одно це суд інстальований в національну судову систему. Це погано!» – наголосив Смирнов.

Заступник голови ОП зазначив, що «Україні не потрібне рішення трибуналу іменем України. Нам потрібне рішення трибуналу іменем цивілізованого світу».

Нагадаємо, що Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ.

Як повідомлялося, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу над Російською Федерацією щодо злочину агресії проти України.

Коста-Рика також приєдналася до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу для РФ.

Читайте також: Як діятиме спецтрибунал над росіянами: Офіс президента назвав три варіанти
Теги: росія війна Андрій Смирнов трибунал Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У культурно-мистецькій площині почало проявляти себе відверте богоборство. Цю ікону привезли у подарунок не комусь, а Папі Римському у Ватікан
Камо грядеши, Україно?
18 травня, 18:37
Скріншот відео
Став відомий переможець Євробачення-2023
14 травня, 02:03
Італійська компанія прагне повністю замістити обсяги російського газу до 2025 року
Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу
9 травня, 03:50
Плакат з написом: «Путін – військовий злочинець» видно з боку Івангородської фортеці (Ленінградська область)
Естонія на кордоні з РФ залишила послання Путіну (фото)
9 травня, 19:02
Наразі в українських портах знаходяться 14 суден з близько 600 тис. тонн зерна
Зернова угода: скільки продовольства вже вивезено з України
10 травня, 07:47
Матір шестикласника за невиконання батьківських обов’язків
У Львові школяр обматюкав однокласника, суд покарав матір
14 травня, 18:06
Країни G7 на саміті оголосять про нову економічну допомогу Україні
Лідери G7 планують надати Україні додаткову економічну підтримку – ЗМІ
15 травня, 06:04
Поліклініка в Києві, де було зачинене укриття
Трагедія біля укриття в Києві: чиновники та охоронець отримали підозри
2 червня, 21:52
Окупанти продовжують тероризувати мелітопольців
ФСБ завезла в Мелітополь загони навчених шпигунів: причина
Сьогодні, 13:59

Політика

Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі
Іран стрімко нарощує запаси збагаченого урану – Гроссі
Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі
Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі
Винищувачі для ЗСУ: Пісторіус повідомив, коли Німеччина ухвалить остаточне рішення
Винищувачі для ЗСУ: Пісторіус повідомив, коли Німеччина ухвалить остаточне рішення
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
38 країн підтримали ідею створення спецтрибуналу для росіян
38 країн підтримали ідею створення спецтрибуналу для росіян
Шойгу хоче збільшити армію: до чого готуватися українцям
Шойгу хоче збільшити армію: до чого готуватися українцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
41K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
31K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти
17K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
17K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту