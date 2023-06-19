Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейська комісія надасть першу оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європейська комісія надасть першу оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС
Оцінку представить профільний європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї
фото з відкритих джерел

Відповідно до порядку денного засідання, усну оцінку також дадуть Молдові та Грузії

Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі. Про це повідомила в понеділок у Брюсселі агентству Інтерфакс-Україна прессекретарка Європейської комісії Ана Пісонеро.

За словами Пісонеро, оцінку представить профільний європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

«Комісар Варгеї представить Раді усну інформацію на майбутньому неофіційному засіданні ради із загальних питань 22 червня, але, звісно ж, основну увагу буде приділено всебічному звіту з розширення, який Комісія планує опублікувати восени», – сказала Пісонеро.

Відповідно до порядку денного засідання, усну оцінку також дадуть Молдові та Грузії.

Раніше ЗМІ повідомили, що так звану «усну оцінку» Єврокомісії про те, як Україна, Молдова та Грузія просунулися у виконанні рекомендацій, скоріш за все, нададуть у червні, хоча спершу очікували, що це станеться до кінця весни. 

За результатами травневого дослідження, яке здійснив консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною «євроінтеграційних» критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини. 

Нагадаємо, Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України у вересні.

До слова, уряд Естонії схвалив правові принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України.

Аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді, а у США законопроєкт про конфіскацію і передачу Україні активів Росії як репарацій за збитки від розпочатої російським президентом Путіним війни було офіційно зареєстровано.

Теги: Європейський союз Єврокомісія Єврокомісар Молдова Грузія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова виділить Україні допомогу на суму в 4,2 мільйона леїв
Молдова допоможе подолати наслідки підриву Каховської ГЕС
10 червня, 11:56
Першими допомогли Україні Литва, Німеччина та Австрія
ЄС допоможе ліквідувати наслідки руйнування Каховської ГЕС
7 червня, 16:37
США вкотре застосували санкції проти росіян
Сім росіян та магазин кераміки: США оприлюднили новий список санкцій
5 червня, 20:09
Пройшла зустріч Жозепа Борреля із Лі Шанфу
Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Китаю війну в Україні
5 червня, 10:01
Санду зустріла президента України
Зеленський приїхав у Молдову на саміт (відео)
1 червня, 09:39
За словами Петера Сіярто, угорці дуже виграють від співпраці з Китаєм
Глава угорського МЗС Петер Сійярто «став на сторону» Китаю і змушує до цього Європу
26 травня, 08:36
Гарібашвілі: «Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо введемо санкції проти Росії»
Прем’єр-міністр Грузії пояснив, чому не вводитиме санкції проти РФ
24 травня, 15:13
Олаф Шольц: «Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу»
Шольц повідомив, чим завершиться війна для України
23 травня, 16:28
Частина протестувальників була з російськими прапорами
У Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС (фото)
22 травня, 06:56

Політика

Шольц заявив про готовність Німеччини до тривалої війни в Україні
Шольц заявив про готовність Німеччини до тривалої війни в Україні
Європейська комісія надасть першу оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС
Європейська комісія надасть першу оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС
Навальний розпочинає президентську кампанію
Навальний розпочинає президентську кампанію
Глава Інституту національної пам’яті пояснив, що змінила війна у відносинах Польщі та України
Глава Інституту національної пам’яті пояснив, що змінила війна у відносинах Польщі та України
РФ поставила пам’ятник буксиру «Василь Бех», який так і не визнала втраченим
РФ поставила пам’ятник буксиру «Василь Бех», який так і не визнала втраченим
Росія продовжує отримувати японські напівпровідники попри санкції
Росія продовжує отримувати японські напівпровідники попри санкції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Росія вже оголосила перемогу в війні. Що це означає
62K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
50K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
36K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ
32K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
15K
У Запоріжжі прогриміли вибухи

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту