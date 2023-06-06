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Німеччина та країни G7 допоможуть Україні розслідувати підрив Каховської ГЕС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина та країни G7 допоможуть Україні розслідувати підрив Каховської ГЕС
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок зробила заяву щодо подій на Каховській ГЕС
фото з відкритих джерел

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок розповіла, що країни «Великої сімки» та Україна уже працюють над встановленням точної картини трагедії на Каховській ГЕС

Німеччина, країни «Великої сімки» (G7) та Україна з'ясовують обставини прориву греблі на Каховській ГЕС. Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок на своїй сторінці у Twitter.  Дипломат наголосила, що сторони старанно працюють над встановленням точної картини події. За її словами, вони також перебувають у контакті з МАГАТЕ

«Ми працюємо над точною картиною ситуації та тісно консультуємося з нашими партнерами по G7, та моїм українським колегою Дмитром Кулебою», – написала Бербок. 

Бербок вказала на те, що гребля біля Запорізької АЕС використовується не за призначенням, і прямо обвинуватила російських окупантів, які скористались дамбою, як зброєю у війні проти України та українців. 

«Каховська дамба поблизу атомної електростанції неправомірно використовується як зброя війни, і людські життя знаходяться під загрозою. Відповідальність за цю екологічну катастрофу несе лише одна людина. Це злочинна загарбницька війна Росії», – підсумувала міністр. Вона назвала атаку на греблю висловлюванням зневаги до міжнародних зусиль, особливо Міжнародного агентства з атомної енергії, а також до захисту людей, які проживають на прилеглих територіях», – написала глава МЗС ФРН Анналена Бербок. 

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: окупанти міністр зброя війна Україна Анналена Бербок МАГАТЕ

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