Більшість французів невдоволені пенсійною реформою уряду Макрона

У Франції 19 січня профспілки провели загальнонаціональний страйк проти реформи, яка передбачає підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років, повідомляє Euronews.

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Через страйк було скасовано багато залізничних та авіарейсів. У демонстраціях по всій країні взяли участь понад мільйон людей – залізничники, енергетики, вчителі й вихователі дитсадків, студенти і навіть профспілка поліції.

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Залізничний оператор SNCF скасував більшість залізничних рейсів далекого прямування, були скасовані близько 20% рейсів з паризького аеропорту «Орлі».

Запропонована урядом пенсійна реформа передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Уряд наполягає, що це єдиний спосіб забезпечити життєздатність чинної системи з огляду на старіння населення та продовження середньої тривалості життя, і підвищує квартальні внески, необхідні для отримання повної пенсії.

Профспілки обурені таким рішенням, яке підриває законні права працівників, і пропонують замість підвищення пенсійного віку додатковий податок на багатство чи збільшення внесків від роботодавців, які йдуть на фінансування пенсій. Соцопитування засвідчують, що більшість французів невдоволені підвищенням пенсійного віку.

Французький міністр праці Олів’є Дюссо заявив, що в уряді розуміють невдоволення, але закликав протестувати так, щоб не блокувати економічне життя країни. За його словами, уряд вирішив зупинитися на підвищенні пенсійного віку через те, що збільшення оподаткування зашкодить економіці, а якщо не підвищувати пенсійний вік і не підвищувати податки – доведеться знижувати пенсію.

Офіційно презентувати законопроєкт щодо пенсійної реформи мають у понеділок, у парламент його передадуть в лютому. Страйки і протести, вочевидь, триватимуть протягом всього цього часу.

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Президент Еммануель Макрон намагався почати пенсійну реформу ще у 2019-2020 році, але її відклали через епідемію коронавірусу.

До слова, кіберфахівці СБУ задокументували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України. Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи. У результаті системної оперативної-слідчої роботи встановлено, що до організації оборудки причетний заступник голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.