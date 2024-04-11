Росія випустила понад 40 ракет і близько 40 дронів – Зеленський про нічну атаку

Мішенню ворога стали об’єкти в Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях

У ніч на 11 квітня Росія випустила по Україні 40 ракет та близько 40 дронів. Частину ворожих цілей українській ППО вдалося збити. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що сусіди та партнери України бачать, наскільки критичною є потреба в ППО. Глава держави заявив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони та інша оборонна підтримка, а «не заплющування очей і довгі дискусії».

«Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й «Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.