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«Нафтогаз» заявив про атаку на два сховища України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Нафтогаз» заявив про атаку на два сховища України
Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу підприємств
фото з відкритих джерел

Співробітники підприємства не постраждали

Два підземних газових сховища України потрапили під удар під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня. Про це повідомляє  пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, співробітники підприємства не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих. 

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

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Теги: Нафтогаз України обстріл війна газ енергетика

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