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Ворожі дрони атакували п'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворожі дрони атакували п'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
фото з відкритих джерел

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА Shahed-136/131

У ніч на 30 березня російські загарбники вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Донеччині та випустили 12 ударних БпЛА типу Shahed. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Окрім ракет, ворог вдарив по Донеччині безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА Shahed-136/131, дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Ворожі дрони атакували п'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі фото 1

Нагадаємо, у ніч на 30 березня ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру півдня та південно-східних регіонів. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу на елеваторі в Дніпропетровській області. 

Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад три години. Дрони типу Shahed-131/136 маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО.

Як повідомлялося, у ніч на 30 березня окупанти атакували низку областей України безпілотниками. Вибухи лунали на Одещині. Місцеві ЗМІ та пабліки написали, що після вибухів у деяких районах Одеси зникло світло та вода.

Теги: окупанти безпілотник ворог

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