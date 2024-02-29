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Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр
Українські сили стримують наступ противника на Донеччині
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть розвинути наступ на Часів Яр та захопити його

Окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«На Бахмутському напрямку ворог наступає, суне в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка. Ворог вже веде бойові дії у межах міста. Туди активно підтягує резерви, важку техніку. Завдає ударів дронами», – зазначив він.

Євлаш додав, що українські сили стримують наступ противника.

За словами військового, окупанти хочуть розвинути наступ на Часів Яр та захопити його.

Як зазначив Євлаш, біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також була облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

Нагадаємо, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

Зокрема, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках.

До слова, триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.

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Теги: війна окупанти ЗСУ Донеччина

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