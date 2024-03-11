Президент Чехії назвав терміни передачі Україні 800 тис. боєприпасів

Якщо не буде проблем, то боєприпаси прибудуть в Україну за декілька тижнів

Петр Павел не уточнив, у яких країнах вдалося знайти снаряди

Президент Чехії Петр Павел заявив, що 800 тис. артилерійських боєприпасів можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів. Про це пише Bild.

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«Якщо не буде фундаментальних проблем, боєприпаси можуть прибути в Україну протягом декількох тижнів», – сказав Петр Павел.

Видання зазначає, що таким чином, чеський лідер зробив те, чого не зміг зробити Європейський Союз, країни якого поставили лише частину від обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

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Він не уточнив, у яких країнах вдалося знайти снаряди, імовірно, їх доставлятимуть із Південної Кореї, Туреччини або країн Африки.

Нагадаємо, фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакісом Міцотакісом заявив, що є позитивний прогрес в ініціативі Чехії щодо закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України. Однак результат можна буде оцінити лише тоді, коли ці снаряди отримають наші військові.