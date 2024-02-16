Українські воїни, ймовірно, виходять із Авдіївки – BBC

Офіційних заяв про вихід ЗСУ з більшої частини Авдіївки поки що немає

Підрозділи ЗСУ поступово виходять з більшої частини Авдіївки, після того, як росіяни цього тижня перерізали головний шлях постачання міста. Деякі українські воїни опинилися в оточенні. Про це пише BBC із посиланням на українські та російські джерела.

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При цьому офіційних заяв про вихід ЗСУ з більшої частини Авдіївки поки що немає. «Далі будуть нові важкі рішення та новини. Наш гарнізон залишається у 9-му кварталі та на АКХЗ. В інших частинах – десь вийшли, десь ведемо бої. Але тенденція, гадаю, зрозуміла», – пише BBC із посиланням на українського військового журналіста Богдана Мірошникова.

9-й квартал – це західна околиця Авдіївки, через яку пролягає відкритий наразі шлях відходу з міста на захід, через поля. АКХЗ –Авдіївський коксохімічний завод, його велика територія прилягає до міста з півночі.

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Український військово-аналітичний проєкт DeepState у четвер увечері повідомив, що росіяни підняли свій прапор над укріпрайоном «Зеніт» на півдні міста.

«Сьогодні основні сили вийшли з позицій, але вийти вдалося не всім, тобто не все так радісно, як намагаються подати інші», – пишуть у DeepState.

Про те, що деякі українські підрозділи в Авдіївці фактично опинилися в оточенні, сказав в ефірі «Радіо Свобода» й Олександр Бородін, пресаташе 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, нещодавно кинутої на допомогу авдіївському гарнізону.

На початку жовтня російська армія розпочала масований штурм авдіївського виступу та його флангів. Як стверджують українські військові, за чотири місяці постійних атак росіяни втратили тут багато тисяч солдатів та сотні одиниць бронетехніки. Площа Авдіївки – 29 кв. км, тобто зараз це витягнута з південного сходу на північний захід смуга руїн шириною два-три кілометри й довжиною десять кілометрів.

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Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупаційні війська виконують тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.

Також координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі попереджав, що Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів через відсутність достатньої кількості артилерійських снарядів в українських військ.

Раніше Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

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