Євросоюз вперше представив оборонно-промислову стратегію

Єврокомісія пропонує державам-членам ЄС спільно закупити щонайменше 40% оборонного обладнання до 2030 року

Стратегія окреслює виклики, з якими зараз стикається європейська оборонна технологічна та промислова база

Європейська комісія 5 березня представила першу в історії Європейського союзу оборонно-промислову стратегію. Вона, між іншим, включає розвиток тісніших зв’язків з Україною. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Стратегія окреслює виклики, з якими зараз стикається європейська оборонна технологічна та промислова база, а також визначає напрямок її розвитку на наступне десятиліття.

Так, державам-членам пропонується спільно закупити щонайменше 40% оборонного обладнання до 2030 року. Також стратегія передбачає, що до 2030 року вартість оборонної торгівлі всередині ЄС повинна становити принаймні 35% від вартості оборонного ринку блоку.

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Крім того, пропонується домогтися «стабільного прогресу» в напрямку закупівель – на рівні принаймні 50% від бюджету на оборонні закупівлі в ЄС до 2030 року та 60% до 2035 року.

Європейські посадовці також пропонують включити «культуру оборонної готовності» в політику, зокрема, закликавши до перегляду кредитної політики Європейського інвестиційного банку цього року.

Також програма включає розвиток тісніших зв’язків з Україною, зокрема, через стимулювання співпраці між оборонною промисловістю Брюсселю та Києва.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що «після десятиліть недофінансування» Європа повинна інвестувати більше в оборону.

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«Ця стратегія знаменує зміну парадигми ЄС, який є сильним гравцем у сфері безпеки та оборони та кращим партнером відповідно до цілей «Стратегічного компасу»», – зазначив Боррель.

Водночас. за його словами, ЄС також посилить військову підтримку України, завдяки посиленню її оборонно-промислової бази.

Раніше у 2023 році в ЄС ухвалили програму європейської оборонної промисловості (EDIP) – це законодавча ініціатива з надзвичайними заходами до 2025 року для посилення готовності оборонної промисловості. У межах програми планують залучити 1,5 млрд євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років.

Як повідомлялося, Європейська комісія має намір найближчими тижнями оприлюднити нову стратегію оборонної промисловості для того, щоб збільшити закупівлі озброєнь

Нагадаємо, мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року.

До слова, з обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року.